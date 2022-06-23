مشروع متكامل لـ «شروق» في خورفكان

المصدر: الشارقة – البيان

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كشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، عن تفاصيل مشروعها المعماري والسياحي المتكامل على شاطئ خورفكان، الذي يشمل فندقاً من 75 غرفة، بإدارة «ماريوت الدولية»، وحديقة مائية، هي الأولى في المنطقة الشرقية، إلى جانب أكثر من 200 شقة ووحدة سكنية، ستطرح للبيع قريباً، بينما سيتم افتتاح المشروع رسمياً في 2024.

ويتكون المشروع الذي تستكمل "شروق" العمل عليه من 3 مرافق مختلفة، بين فندقية وسكنية وخدمية وترفيهية، ويوفر مطاعم وأحواض سباحة وقاعة للمناسبات، فيما تشتمل الوحدات السكنية المخصصة للبيع على مطاعم ومحال تجارية، تقع في طابقها الأرضي، لتخدم السكان والزوار، حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة والإطلاق الرسمي للبدء ببيع الوحدات السكنية خلال الربع الثالث 2022.

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