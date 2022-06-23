تراجع أسواق الأسهم المحلية بضغط من القطاعات القيادية

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس، بضغط نزول القطاعات القيادية. وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.9%، مع هبوط أسهم قطاعات العقار والاستثمار والبنوك والنقل، كما هبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.8% ليغلق عند 9244 نقطة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.9%، ليغلق عند 3236 نقطة بضغط نزول أسهم قطاع العقار 1.7% مع هبوط «الاتحاد العقارية» 3%، و«ديار»1.2% و«إعمار العقارية» 1.9% و«إعمار للتطوير» 0.4%. كما تراجع قطاع الاستثمار 1.4% بنزول «سوق دبي المالي» 5% و«شعاع كابيتال» 1%.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.4%، مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.5% و«الإمارات دبي الوطني» 0.3%. كما نزل قطاع النقل 0.06% مع هبوط «الخليج للملاحة» 5%، بينما صعد «العربية للطيران» 1.4% و«أرامكس» 2%، وتراجعت أسهم قطاعات والخدمات 1.6%، والسلع 9% والاتصالات 1.2% والمرافق العامة 0.8%، بينما صعدت أسهم قطاع التأمين 0.7%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 119 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 50 مليوناً، فيما كان سهم «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8%.

سوق أبوظبي

وهبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.8%، وفي قطاع العقار، تراجع «الدار» 5% و«رأس الخيمة العقارية» 3%، وفي القطاع المالي والبنوك صعد «العالمية القابضة» 0.14%، فيما تراجعت أسهم «أبوظبي الأول» 2.5% و«أبوظبي التجاري» 4.6% و«أبوظبي الإسلامي» 2.5%.

وفي قطاع الطاقة تراجعت أسهم «أدنوك للتوزيع» 1.7% و«دانة غاز» 1.9% و«أدنوك للحفر» 2%، كما نزل سهم «بروج» 1.7%، وفي قطاع الاتصالات نزل سهم «اتصالات» 2%، بينما صعد «الياه سات» 0.4%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط، جاذباً 337 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بنحو 178 مليوناً، فيما كان سهم «الاتحاد للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

السيولة

استقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم بأبوظبي، و300 مليون درهم بدبي، وجرى التداول على نحو 313 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 106 ملايين سهم في دبي، ونحو 207 ملايين بأبوظبي، عبر تنفيذ 14460 صفقة.

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