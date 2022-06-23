«إمداد» توسع حضورها الإقليمي عبر شراكة جديدة في مصر

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «إمداد»، مجموعة الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تقدم خدمات متكاملة ومستدامة لإدارة المرافق، والمتخصصة بتعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، توقيع اتفاقية شراكة مع LMD الشركة المصرية لتطوير العقارات، لتقديم مجموعة كاملة من حلول إدارة المرافق في مصر.

ويتخذ المشروع المشترك من القاهرة الجديدة مقراً له، وسيقدم خدماته في جميع أنحاء مصر، من خلال المطورين والعملاء المشتركين، وعدد من القطاعات، بما فيها قطاعا الضيافة والتجزئة، ومحفظة مشروعات شركة LMD، وتشمل الشراكة توفير خدمات إدارة المرافق، طبقاً للمعايير العالمية للمستأجرين والعملاء بكافة المواقع، مستفيدة في ذلك بالخبرة الكبيرة التي تمتلكها إمداد، في تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة المباشرة وغير المباشرة، لتعزيز جودة الحياة للمقيمين.

وتسعى إمداد لتوظيف 2000 موظف في مصر بحلول 2026، كما تتطلع لمزيد من التوسع، بهدف تعزيز مكانتها في السوق المحلية. وسينصبُّ التركيز الرئيس في المرحلة الأولى على تطوير الأدوار الهندسية والخدمات المباشرة، مع خلق فرص إضافية في مجالات الإدارة، وخدمات الدعم، والدعم الإداري.

جاء الإعلان عن الشراكة، خلال حفل توقيع خاص في فندق «ذا فيو» في نخلة دبي، بحضور عبد اللطيف الملا رئيس مجلس إدارة مجموعة «إمداد»، وجمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، ومحمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إمداد»، إلى جانب المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك للشركة.

وقال جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: يسعدنا التعاون مع شريك مميز مثل شركة LMD، تزامناً مع بدء فصل جديد في استراتيجية إمداد للنمو والتوسع، فالسوق المصري يوفر العديد من الفرص الواعدة، في الوقت الذي نطمح به إلى تعزيز وجودنا عالمياً.

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