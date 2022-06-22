برنامج التدريب الداخلي بـ«ريثيون الإمارات» يدعم تطوير المواهب الإماراتية الواعدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت «ريثيون الإمارات»، التابعة لشركة «ريثيون تكنولوجيز»، برنامجها السنوي للتدريب الداخلي، كجزء من التزامها بتنمية رأس المال البشري في الإمارات وتطوير المواهب المحلية.

وسيتلقى 8 طلاب إماراتيين التدريب الميداني والتوجيه تحت إشراف خبراء مختصين لصقل مهاراتهم وبناء مسيرة مهنية ناجحة في المستقبل. سيتدرب الطلاب على مدار ثمانية أسابيع في المكتب الرئيسي لشركة ريثيون الإمارات في أبوظبي وفي مركز الصيانة والإصلاح وإعادة التأهيل التابع لـ«كولينز إيروسبيس» في جبل علي، وهي شركة تعمل تحت مظلة «ريثيون تكنولوجيز».

ويشارك بالبرنامج طلاب إماراتيون من جامعة خليفة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وجامعة شيفيلد. ويلتحق 5 طلاب منهم في أقسام الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والعقود وسلسلة التوريد وتطوير الأعمال في أبوظبي؛ بينما يكتسب المتدربون الثلاثة الآخرون خبرات عملية في مجال الطيران من وحدة «كولينز إيروسبيس» في دبي.

وقال بول إيفانز، مدير عام شركة ريثيون الإمارات: يمثل برنامج التدريب الداخلي منصة هامة للانطلاق إلى الحياة العملية بعد انتهاء المرحلة الدراسية، حيث يوفر للطلاب تدريباً عالي الجودة وفرصاً استثنائية للتواصل والمهارات اللازمة التي تعزز تطلعاتهم المهنية. نحن ملتزمون بتوظيف وتطوير المواهب الإماراتية وتنمية القوى العاملة المحلية.

وقال فهد المهيري، نائب مدير عام شركة ريثيون الإمارات: «تلتزم ريثيون الإمارات بتزويد المواهب الإماراتية بالأدوات والخبرات التي ستساعدهم في صقل حياتهم المهنية في سن مبكرة. تتماشى هذه الخطوة مع جهودنا لتمكين قادة المستقبل، وتطوير قاعدة المعارف المحلية، ودعم نمو منظومة الدفاع والطيران في الإمارات العربية المتحدة تماشياً مع رؤية الدولة لتعزيز وتنويع المواهب المحلية في الصناعات المتقدمة، وبعد الانتهاء من البرنامج، يمكن للطلاب البحث عن الوظائف الشاغرة الدائمة الحالية والمستقبلية لدى ريثيون الإمارات والتقدم عليها.

قالت فاطمة الشامسي، مديرة قسم توظيف المواهب في ريثيون الإمارات: يعد توظيف المواهب المحلية في صناعات الدفاع والطيران أساسياً لتمكين الجيل القادم من القادة الإماراتيين والمبتكرين الطموحين، وسيوفر برنامج التدريب خبرات عملية وميدانية وفرصة للطلاب للتواصل مع فرقنا الإماراتية والعالمية.

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