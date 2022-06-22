«ألباغو العقارية» تطلق فللاً فخمة بنخلة جميرا بأسعار 120-300 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة ألباغو، شركة التطوير العقاري، إطلاق فيلا ريفا ديل لوسو الفاخرة في السوق. وتعيد الفيلا، من موقعها على السعفة جي في نخلة جميرا الأيقونية، رسم ملامح صفِّ المليارديرات.

وتحمل أرقى منطقتين سكنيتين في العالم اسم صفّ المليارديرات، تقع إحداهما في شارع 57 في مانهاتن بالولايات المتحدة وذا بيشوبس أفينيو في لندن بالمملكة المتحدة. ويضم صفُّ المليارديرات في نخلة جميرا 13 فيلا فاخرة حالياً، وتستأثر به مجموعة ألباغو العقارية التي بدأت تطوير ست من هذه الفلل. وتتميز هذه العقارات، التي تتراوح أسعارها بين 120 و300 مليون درهم، بأنها أفخم الفلل، ما يُسهم في تعزيز مكانة دبي بصفتها واحدة من أرقى الوجهات السكنية في العالم.

وقال مراد أييلديز، رئيس مجلس إدارة مجموعة ألباغو العقارية: «شهدت شريحة الوحدات السكنية الفاخرة في دبي نمواً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية. ويزداد الطلب على الوحدات السكنية فائقة الفخامة بدبي في ضوء تحوُّل الإمارة إلى الوجهة المفضلة لأثرى الأثرياء من مختلف أنحاء العالم. وتُمثل هذه الفلل المميّزة خياراتٍ سكنية رائعة ومزودة بأفضل وسائل الراحة على مستوى العالم، حيث تم تصميمها خصيصاً لتتناسب مع نمط الحياة المريح والفاخر في دبي».

ويجسّد تصميم فيلا ريفا ديل لوسو رؤية الشركة المصممة، والتي تتمحور حول مواصلة الارتقاء بالمعايير العالمية ضمن شريحة العقارات فائقة الفخامة. وتقع الفيلا بمساحة 10 آلاف قدم مربعة، على السعفة جي في نخلة جميرا الشهيرة، وتتميز بإطلالة بانورامية على الخليج العربي وكُلٍّ من فندق أتلاتنس ومنتجع رويال أتلانتس المذهلين. وتتألف الفيلا من خمس غرف نوم وسبعة حمامات وشاطئ وحوض سباحة خاص ومرآب فسيح لركن السيارات تحت الأرض، لتلخّص معاني الراحة والرقي.

وتُشكّل هذه الفيلا واحدة من الفلل المحدودة التي تُطورها المجموعة على نخلة جميرا، وهي مزوّدة بمرآب خاص للسيارات تحت الأرض يتسع لثماني سيارات أو أكثر.

وتعكس فيلا ريفا ديل لوسو ثمرة التعاون بين مجموعة من أبرع المهندسين المعماريين وشركات التصميم الداخلي في العالم، بمن فيهم الفنان ماسيمو كاستانيا وشركات سوتا وإنترني ديزاين إكسبيرينس وسي كيه آركيتكتشر الحائزة على الجوائز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز