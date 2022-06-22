5 مليارات درهم حجم مشتريات «رافد» في القطاع الصحي بنهاية 2022

المصدر: أبوظبي – وام

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قال أحمد محمد البستكي المدير التنفيذي التجاري في مجموعة رافد التابعة لـ«بيورهيلث»، إن عملية الشراء تشكل أكبر دعم لتعزيز وتنمية الصناعة المحلية في المجال الصحي والمعدات والمستلزمات الطبية، متوقعاً أن يبلغ حجم مشتريات رافد على مستوى القطاع الصحي بنهاية العام الجاري نحو 5 مليارات درهم.

وأضاف البستكي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي يختتم فعالياته اليوم بأبوظبي أن «بيورهيلث» تعهدت لشراء مستلزمات طبية من السوق المحلي في الإمارات بقيمة 10 مليارات درهم، بما يشكل 10% من إجمالي مشتريات المجموعة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك في إطار دعم التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن مجموعة بيورهيلث تعد أكبر منصة رعاية صحية على مستوى المنطقة، إذ تضم 28 مستشفى وأكثر من 100 عيادة طبية وأكثر من 160 مختبراً طبياً على مستوى الدولة و25 ألف موظف.

وأضاف، عملت «بيورهيلث» مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا بالتحضير لمنتدى «اصنع في الإمارات» والمساهمة ضمن مبادرة الخمسين للاستثمار ودعم الصناعة المحلية، وذلك لاستدامة اقتصاد الدولة، وكجزء من مسؤوليتنا، موضحاً أن «رافد» التي تعمل تحت مظلة بيورهيلث تشكل مجموعة مشتريات المجموعة ومتخصصة في عمليات الشراء لجميع المنشآت والقطاعات الموجودة تحت مظلة بيورهيلث.

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