مفاوضات تجارية بين دول التعاون وبريطانيا

المصدر: (لندن - البيان)

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انطلقت، أمس، مفاوضات تجارية طموحة بين المملكة المتحدة ودول الخليج، بحضور مسؤولين من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر مع وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان ضمن مفاوضات التجارة الحرة. وتعد المملكة المتحدة أيضاً ثالث أكبر سوق تصدير لدول مجلس التعاون الخليجي، لذلك فإنه من المقرر أن يستفيد المصدرون من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الاتفاق التجاري.

وفي زيارتها إلى مدينة الرياض، تلتقي وزيرة التجارة البريطانية مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، لبدء محادثات تغطي 33.1 مليار جنيه استرليني من التجارة بين الطرفين

وقالت آن ماري تريفيليان: «يمثل اليوم المعلم المهم التالي في عامنا التجاري ذي الخمس نجوم، حيث نعمل على تعزيز علاقة المملكة المتحدة الوثيقة مع منطقة الخليج. إذ بلغت قيمة علاقتنا التجارية الحالية 33.1 مليار جنيه استرليني في العام الماضي .

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