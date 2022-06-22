«نورث أيكر» التابعة لـ «شعاع كابيتال» تدير عقار

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شعاع كابيتال، منصة إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية، تعاون شركتها التابعة «نورث أيكر»، مع مجموعة الفنادق العالمية «سانت ريجيس»، لإدارة مبنى «1 بالاس ستريت»، الذي يعد واحداً من أبرز مباني العاصمة البريطانية لندن، ويقع إلى جوار قصر باكينغهام، المقر الرسمي لملكة بريطانيا.

وقال جاسم الصديقي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «شعاع كابيتال»: كجزء من استراتيجيتنا الاستثمارية الناجحة في سوق العقارات بالمملكة المتحدة، يسرنا عقد هذه الشراكة بين «نورث أيكر»، والعلامة الفندقية العالمية «سانت ريجيس»، والتي ستؤول إليها إدارة هذا العقار المميز، بمجرد استكماله خلال الأشهر القادمة.

وقال فؤاد طارق خان الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: يوفر عقار على غرار «1 بالاس ستريت»، قيمة استثمارية عالية للمستثمرين الذين يبحثون باستمرار عن عقارات عالية الجودة، مدعومةً بأرقى مستويات الراحة والخدمة، التي يمكن لعلامة فندقية أن توفرها. ولهذا، فإن تعاون «نورث أيكر» مع علامة مثل «سانت ريجيس»، سيزيد من جاذبية «1 بالاس ستريت»، بين المستثمرين العقاريين.

وقال ساتيا أناند رئيس مجموعة ماريوت الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: يمثل توقيع اتفاقية «1 بالاس ستريت، ذا سانت ريجيس ريزيدنسيز»، لحظة محورية في مسيرة نمو محفظة العقارات السكنية، ضمن العلامات التجارية لمجموعة ماريوت الدولية. حيث يحظى هذا المبنى، بواحد من أفضل المواقع في لندن، وسيكون أول عقار سكني مستقل يحمل علامة «سانت ريجيس» في أوروبا. ومن المقرر اكتمال عقار «1 بالاس ستريت، ذا سانت ريجيس ريزيدنسيز» الفاخر، في وقت لاحق من هذا العام، والمبنى يضم 72 شقة.

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