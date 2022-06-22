«فيتش» تؤكد تصنيف «أبيكورب» الائتماني عند (AA) وتعدل نظرتها المستقبلية إلى «إيجابية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تعديل وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للشركة من حيث الوفاء بالتزاماتها المستقبلية طويلة الأجل من «مستقرة» إلى «إيجابية»، كما أكدت تصنيفها الائتماني عند (AA).

وأورد تقرير وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن أبرز أسباب تعديل النظرة المستقبلية تعود إلى «التحسينات المستمرة في معدلات السيولة والملاءة المالية خلال السنوات القليلة الماضية»، والتوقعات باستمرار هذا التوجه في المستقبل. وأشار التقرير إلى أن نسبة رأس المال القابل للاستخدام إلى الأصول المرجحة للمخاطر لدى أبيكورب قد بلغت 52%، ونسبة الأسهم إلى الأصول المعدلة 32%، وكلاهما أعلى بكثير من مستوى «ممتاز» لهذين المؤشرين والبالغ 35% و25% على التوالي.

كما أشارت وكالة «فيتش» إلى «نسبة الرسملة الممتازة ومعدلات المخاطر المنخفضة» لأبيكورب، إلى جانب «الجودة الائتمانية العالية للمقترضين» ونجاح الشركة في الحفاظ على نسبة القروض المتعثرة عند «مستوى منخفض جداً منذ سنة 2019»، والتي بلغت 0.3% فقط بنهاية العام 2021. كما أوضحت الوكالة أن أبيكورب حسّنت بصورة ملحوظة حجم احتياطي السيولة والجودة الائتمانية ذات الصلة، مع تحسن احتياطي السيولة ليسجل 242% بنهاية 2021. كما أكدت الوكالة أن استمرار الشركة في هذا التوجه سوف يسهم في تحسين السيولة وتقييمات الملاءة المالية، مما سيعزز بدوره القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى البعيد.

وقال أجاي جها، مدير إدارة المخاطر والامتثال في أبيكورب: يؤكد تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابي قوة المؤشرات المالية والوضع الائتماني للشركة، والذي يتيح لنا المضي قدماً بتوفير حلول تمويلية متنوعة تدعم تحقيق مستقبل مستدام لتحول الطاقة في المنطقة العربية. وأبيكورب حاصلة على تصنيف (Aa2) من وكالة «موديز»، و(AA) من وكالة «فيتش»، و(AA-) من وكالة «ستاندرد آند بورز».

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