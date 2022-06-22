1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم مع 486 مبايعة بقيمة 1.31 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 231.57 مليون درهم و424 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.08 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في أم سقيم الثالثة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 65 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم وتلتها مرسى دبي بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 187 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 360.57 مليون درهم منها 16 رهن أراضي بقيمة 173.44 مليون درهم و77 رهن فلل وشقق بقيمة 187.14 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 84 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 60 مليون درهم.

وتم تسجيل 10 هبات بقيمة 30.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في الثنية الثالثة بقيمة 11 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز