«تريند مايكرو» تستعرض حلولها خلال حدث أمازون ويب سيرفيسز للتحول الرقمي بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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عرضت تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة المتخصصة في مجال برمجيات وحلول الأمن الرقمي، أفضل الحلول والمعلومات السيبرانية خلال حدث «أمازون ويب سيرفيسز للتحول الرقمي» الذي أقيم في مركز المؤتمرات والفعاليات بمدينة جميرا بدبي. وجاءت مشاركة تريند مايكرو بهدف المساهمة في تعزيز الطموحات الرقمية للمنطقة عبر توظيف الإمكانيات القوية للسحابة.

وتخلل الحدث معلومات غنية حول تكنولوجيا السحابة واستعرض مساهمة الابتكارات السحابية في دفع مؤسسات المنطقة لتحقيق إنجازات تجارية وتكنولوجية وتمكينها من الوصول إلى أهدافها وتعزيز رحلاتها الرقمية. وقال سامي أيوب، مدير المبيعات في تريند مايكرو: «يعتبر الاعتماد على السحابة اليوم حاجة ملحة، وقد قامت هذه التقنية بتزويد المؤسسات بفوائد كبيرة مثل الأمان، وقابلية التوسع لمواكبة متطلبات العمل المتزايدة، فضلاً عن المرونة، ولذلك انتقلت الشركات إلى السحابة وعززت من رحلاتها الرقمية».

وأضاف: تعتبر منطقة أمازون ويب سيرفيسز التي سيتم افتتاحها في الأشهر القادمة بالإمارات العربية المتحدة وسيلة مهمة لتمكين المؤسسات من الابتكار وتسريع نموها والوصول إلى طموحاتها. ومن هنا تأتي أهمية الحلول السيبرانية في حماية العمليات السحابية، وإننا في تريند مايكرو نمتلك التزاماً راسخاً بتأمين رحلات التحول الرقمي لمؤسسات الدولة وإتاحة أحدث التقنيات الأمنية وأكثرها تطوراً بما يمكن الشركات من أخذ مكانهم الريادي والاستفادة بأمان من الخدمات السحابية.

وعلى هامش الحدث، عرضت تريند مايكرو حل Trend Micro Cloud One وقدراته الكبيرة على تبسيط الامتثال والعمليات الأمنية في السحابة وأعباء العمل. وكشفت كذلك عن إمكانات هذا الحل الشامل في تقليل الوقت وتوفير تغطية أمنية كاملة، وكيف يتكامل بسلاسة مع حزمة أدوات AWS. وتوفر حلول تريند مايكرو للمؤسسات حماية للبيئات السحابية العامة والخاصة والافتراضية، بما يضمن مرونة عملياتها وتبسيط الشؤون الأمنية المتعلقة بالانتقال والتوسع في السحابة. وعبر حلول تريند مايكرو كذلك، تكتسب الشركات رؤية وتغطية أمنية لبنيتها التحتية الرقمية بالكامل، إضافة إلى أفضل عناصر التحكم الأمني التي تعمل بشكل يتكامل مع الأدوات والتقنيات المحلية للشركات.

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