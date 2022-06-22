121 معرضاً بالمرحلة الثانية من سوق الحراج للسيارات في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، المرحلة الثانية من توسعة سوق الحراج، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، والتي تضم 121 معرضاً.

وتقدم المرحلة الثانية إضافات نوعية وخدمات مبتكرة ومعارض تخدم تجار السيارات، وتضيف مساحات أكبر للبنية التحتية في سوق الحراج، بما يسهم في استقطاب المزيد من التجار والعملاء والمستثمرين في بيئة استثمارية جاذبة ومميزة لتجارة السيارات من داخل الدولة وخارجها.

وقال سعيد السويدي مدير سوق الحراج: إطلاق التوسعة الثانية من سوق الحراج، يأتي ضمن أجندة واستراتيجية الشارقة لإدارة الأصول المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمشاريع والخدمات والآليات والإجراءات المقدمة، التي ستشكل إضافة نوعية لإمارة الشارقة، وتسهم في تلبية احتياجات المستثمرين وتوسيع وتطوير أعمالهم، بما يخدم القطاع العقاري والتجاري في إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً، يدعم خطط التنمية المستدامة التي ستحقق تأثيراً إيجابياً ملموساً على الاقتصاد المحلي.

وقالت المهندسة شهد بن خادم، مدير أول مشاريع - إدارة الأصول: يضم سوق الحراج في مرحلته الثانية 121 معرضاً جديداً، ذات تصاميم عصرية مميزة وجاذبة ستسهم في تحقيق نقلات نوعية، ضمن 39 مبنى فيها 2320 موقف سيارة وصالة عرض، ومحطة لمعالجة مياه صرف صحي، وفق أنظمة الصرف الصحي الحديثة والمتطورة، وشبكة طرق متطورة على مساحة 2.4 كيلو متر.

وأضافت: اعتمدت توسعة المرحلة الثانية من السوق التي تطلبت 300 يوم عمل متواصل، على طريقة بناء أكثر حداثة وتطوراً، حيث تم استخدام نوع مبتكر في هيكل البناء وهو الهيكل الفولاذي في البناء، نظراً لخصائصه المتميزة عن البناء التقليدي وسهولة صيانته ومقاومته الأفضل للعوامل الخارجية، بالإضافة إلى تنفيذ تصميم معماري مميز للواجهة الخارجية بما يعزز المظهر العام للسوق.

موقع السوق الاستراتيجي

ويتميز سوق الحراج بموقعه الاستراتيجي بين إمارتي الشارقة وعجمان، ويطل على شارع الشيخ محمد بن زايد من جهة وعلى شارع الذيد من الجهة الأخرى، فضلاً عن قربه من مطار الشارقة الدولي ما يتيح سهولة الوصول إليه من جميع إمارات الدولة.

والمرحلة الثانية هي امتداد لمرحلة التطوير الأولى التي تم استكمالها وتشغيلها بنجاح وكفاءة، لتشكل إضافة نوعية في عمليات الجذب الاستثماري، بما يعزز الاستمرار في استقطاب الاستثمارات الخارجية والتجار في بيئة جاذبة ومميزة لتجارة السيارات يتوافر فيها مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة للتجار والزبائن، وكسب المزيد من الجمهور والزبائن.

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