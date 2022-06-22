منطقة عجمان الحرة تشهد زيادة 33% بعدد شركات الاستشارات الضريبية

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت منطقة عجمان الحرة تسجيل نمو بنسبة 33% في عدد شركات الاستشارات الضريبية، واستقطاب المزيد من مقدمي الخدمات الاستشارية المالية والضريبية، وذلك بالتزامن مع استعدادات الإمارات لفرض ضريبةٍ اتحادية على أرباح الشركات العام المقبل.

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: سيبدأ العمل بالضريبة الاتحادية على أرباح الشركات في الدولة في 2023. ومن المتوقع أن تمثل هذه الخطوة قوة دافعة للنمو في الدولة. وفي ضوء ذلك، يتوجب على الشركة مواءمة عملياتها التشغيلية لضمان الامتثال التام للقانون الجديد، مما سيعزز دور شركات الاستشارات الضريبية. وباعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال، تؤكد منطقة عجمان الحرة على جاهزيتها لتلبية المتطلبات والاحتياجات الضريبية المتزايدة عبر توفير أفضل الحلول المبتكرة والخدمات المتكاملة بتكلفة تنافسية، واستشراف وتسهيل فرص النمو لشركات الاستشارات الضريبية. ونؤمن بأهمية دور هذه الشركات في تعزيز الأداء المؤسسي وضمان الامتثال للتشريعات واللوائح الاتحادية.

ويعدّ هذا النمو مؤشراً على تنامي ثقة مجتمع الأعمال والشركات بالخدمات والحلول التي توفرها منطقة عجمان الحرة. وسعياً لترسيخ هذه الثقة، تواصل المنطقة الحرة التزامها بتمكين الشركات ودعمها وتزويدها بالخدمات والحوافز واسعة النطاق، انطلاقاً من مكانتها كبيئة حاضنة للأعمال وإحدى أفضل وجهات الاستثمارات والمشروعات التجارية على مستوى المنطقة.

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