3 حملات ترويجية لمراكز التسوق خلال «صيف دبي»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد مجموعة مراكز التسوق في دبي، تحت رعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لإطلاق 3 حملات ترويجية كبرى خلال مفاجآت صيف دبي. حيث تمنح المجموعة للمتسوقين فرصة للاستفادة من العروض الحصرية في مراكز التسوق المشاركة والحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون درهم.

ويعود مهرجان «مفاجآت صيف دبي» في نسخته الـ 25بباقة من الأحداث والعروض الترويجية. تستمر العروض الترويجية لمدة 10 أسابيع، حيث تبدأ في 1 يوليو حتى 4 سبتمبر، وتضم الحملات الترويجية خلال هذا الموسم 11 سحباً سيربح المتسوقون خلال هذه السحوبات جوائز نقدية بالإضافة إلى سيارات فارهة.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «دبي هي الوجهة المفضلة لملايين المتسوقين الباحثين عن عروض مذهلة وتجارب تسوق فريدة من نوعها. تعتبر مفاجآت صيف دبي واحدة من الأنشطة الترويجية الهامة في أجندة فعاليات دبي. احتفالاً بموسم الصيف أطلقنا 3 حملات ترويجية كبرى لتقديم أقصى استفادة لشركائنا وللمتسوقين».

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 18 مركزاً تجارياً: مركز البستان، مركز الغرير، أرابيان سنتر، البرشاء مول، القوز مول، الورقاء سيتي مول، باي أفينيو مول، البرشاء جنوب، سنترال مول، كراون مول، دبي آوتليت مول، اتحاد مول، جبل علي مول، مرحبا مول، الريف مول، سوق سيرينا، تايمز سكوير سنتر، تاون مول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز