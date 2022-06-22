تيم كلارك: «طيران الإمارات» تؤكد ربحيتها هذا العام

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقّع السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، تحقيق الناقلة الوطنية للأرباح خلال العام الجاري.

وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» على هامش تواجده في العاصمة القطرية الدوحة لحضور فعاليات الجمعية العمومية السنوية الــ 77 للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «إننا في «طيران الإمارات» نحقق أرباحاً.. وما لم يحدث شيء آخر غير تقليدي، أعتقد أن الناقلة ستنهي العام المالي الحالي في حالة ربحية».

وتطرق كلارك إلى الفوضى الراهنة التي تضرب غالبية مطارات العالم بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، الناجم بدوره عن ارتفاع أسعار النفط والأزمة الروسية الأوكرانية.

واستبعد كلارك، تراجع الطلب على السفر العالمي على خلفية التحديات الراهنة التي تواجهها صناعة السفر حالياً، وما نجم عنها من فوضى في مختلف مطارات العالم تمثلت في تكدس المسافرين المتوجهين لقضاء عطلاتهم الصيفية.

وقال تيم كلارك: «من غير المرجح أن يتراجع الطلب على السفر العالمي في المدى القصير، بصرف النظر عن العوائق الراهنة - سواءً أكانت تتعلق بأسعار السفر أم الأوضاع في المطارات».

وأكد كلارك أن المسافرين على مستوى العالم يميلون حالياً إلى سداد الثمن - سواء أكان في صورة مالية أم صور أخرى - نظير التمتع بالسفر في حقبة ما بعد «كوفيد 19».

وأضاف: «يتعين على مجتمع الناقلات الجوية أن يرفع أسعار تذاكر الطيران كي يغطي الزيادة الفلكية الراهنة بأسعار الوقود، أو على الأقل يخفف من حدتها، إلا أن الطلب يبقى على الرغم من ذلك مرناً، ولا نرى أي تباطؤ في هذا الشأن».

وناشد كلارك مختلف الأطراف في صناعة الطيران العالمية إبداء التعاون والتنسيق لاجتياز مرحلة ذروة السفر في الصيف الحالي.

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