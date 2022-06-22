24 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات اليوم، محققة أكبر وتيرة مكاسب يومية، خلال 3 أسابيع بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 24 مليار درهم، وسط عمليات شرائية طالت غالبية الأسهم مع بلوغها مستويات سعرية جاذبة.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام» قفزت القيمة السوقية للأسواق من 2.49 تريليون درهم أمس، إلى 2.51 تريليون درهم موزعة بواقع 1.98 تريليون لسوق أبوظبي للأوراق المالية و534.5 مليار درهم لسوق دبي المالي.

ووصلت سيولة الأسهم المحلية بنهاية التداولات لأكثر من 1.53 مليار درهم، بعد التداول على 256.9 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 12997 صفقة.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام 1.34%، وهي أكبر وتيرة مكاسب في يوم واحد منذ نهاية مايو الماضي، ليغلق عند 9417.76 نقطة مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار والاتصالات. وصعد سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.17% ليغلق عند 19.04 درهماً متصدراً المرتبة الثانية في قائمة النشاط من القيمة بأكثر من 240.4 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز