اتفاقية لتعزيز الصناعات الدفاعية في الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات للتنمية، ومجموعة إيدج والتي تعد واحدة من أكبر 25 شركة عالمية في الصناعات الدفاعية، اتفاقية تعاون مشترك، لدعم استراتيجية تطوير المنتجات والتصنيع لدى المجموعة انسجاماً مع مبادرات برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، وسعياً إلى تحقيق قفزة تنموية في قطاع الصناعات الدفاعية خلال الأعوام المقبلة، كونها إحدى صناعات المستقبل.

حضر التوقيع معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وفيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة«إيدج»، حيث وقّع الاتفاقية عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.

وتتضمن الاتفاقية تمويلاً يقدمه مصرف الإمارات للتنمية بقيمة تصل إلى مليار درهم، لدعم جهود الشركة في تبني التكنولوجيا المتقدمة وعمليات التصنيع المعززة، وبموجب الاتفاقية، ستوفر الوزارة لمجموعة ايدج خارطة طريق واضحة من شأنها أن تعزز مكانة مجموعة ايدج كواحدة من الشركات الرائدة عالمياً ومن أكثر الشركات القادرة مالياً والمورّدة للمعدات والتكنولوجيا العسكرية.

كما ستقدم الوزارة دعمها للمجموعة لزيادة الصادرات الدولية لأكثر من 40 من المنتجات والحلول المتطورة والمصنوعة محلياً من المنتجات والحلول المتطورة والمصنوعة محلياً، في ظل حصول المجموعة على عقود مهمة عدة، الأمر الذي يعزز مساهمة المجموعة في القيمة الوطنية المضافة.

وقال الدكتور سلطان الجابر: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الدولة لضمان استمرارية ونمو الأعمال في جميع القطاعات الحيوية، يأتي توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة وكل من مصرف الإمارات للتنمية و «مجموعة إيدج» ضمن أهدافنا الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة صناعة المستقبل، حيث تلتزم الوزارة ومصرف الإمارات للتنمية بدعم الشركات الوطنية مثل «إيدج».

تبني التكنولوجيا المتقدمة

وأضاف: «توفير التمويل لـ «إيدج» سيدعم جهود المجموعة للتوسع بتبني التكنولوجيا المتقدمة وعمليات التصنيع المعززة، وسيساهم في زيادة حجم صادراتها بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، ويعد مصرف الإمارات للتنمية شريكاً استراتيجياً يمكّن الوزارة من تنفيذ برامجها ومبادراتها، ونتطلع إلى استمرار تعاوننا مع أبرز الشركات الوطنية بهدف دعم عملية التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي المحلي المستدام».

وتواصل «إيدج» التعاون مع شركاء دوليين عدة بهدف المشاركة في تطوير الملكية الفكرية ومنتجات مستقبلية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، خصوصاً في ظل تركيز المجموعة على القدرات المستقلة ومنصات التوجيه الدقيق والحرب الإلكترونية والقدرات الدفاعية والأمنية الأخرى.

وتعد الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، أحد أبرز الصناعات التي لديها فرصة كبيرة لتحقيق قفزة تنموية خلال الأعوام المقبلة.

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