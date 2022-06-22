الزيودي لـ «البيان»: رسالة للعمل والانطلاق

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية – في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن منتدى «اصنع في الإمارات» يمثل رسالة للجميع للعمل والتوسع والانطلاق في القطاع الصناعي والتنمية الصناعية في الإمارات.

وأوضح أن المنتدى يهدف إلى ضمان توفير الإنتاج المحلي للسلع الاستراتيجية وخاصة بالقطاعات الحيوية في الدولة، بالإضافة إلى وجود سوق لاستيعاب المنتج المحلي، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تم العمل عليها خلال الفترة الأخيرة وخاصة تطوير الجانب التشريعي، والعمل على تطوير المصانع منظومة الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي، وفتح أسواق جديدة للوصول بالمنتجات المصنوعة في الإمارات إلى العالمية.

وأشار إلى أنه من خلال المبادرة سيتم إنشاء العديد من المصانع الجديدة وتطوير المصانع الموجودة حالياً.

وأضاف أنه سيكون هناك دعم كبير من خلال المبادرة بتقليل الإيجارات للمصانع الوطنية وتقليل الرسوم وخاصة في المناطق الصناعية والاقتصادية المتخصصة. كما سيكون هناك دعم في التمويل من خلال الجهات الممولة مثل مصرف الإمارات للتنمية.

وأضاف أنه يتم العمل مع فريق التجارة الخارجية بفتح أسواق جديدة برسوم جمركية مخفضة للمنتج الوطني. وأكد أن الجهود متكاملة ونعمل كفريق واحد لكي تكون عملية التوسع متكاملة ومفيدة خاصة للمستثمرين والمصنعين.

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