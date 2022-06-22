رئيس «اقتصادية أبوظبي» لـ «البيان»: استثمار 51 ملياراً لتعزيز القطاع الصناعي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة أدنوك يظهر حجم التعاون الكبير بين الجهات المعنية لدعم القطاع الصناعي في الدولة، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في الدولة قطاع كبير وواعد، وهناك استثمار كبير من حكومة أبوظبي، وكذلك من القطاع الخاص.

وقال: تمكنت الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة وحكومتها، من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد بشكل رئيس على التنمية البشرية والانفتاح الاقتصادي والمضي قدماً في خطط التنويع الاقتصادي، حيث القطاع الصناعي، من أبرز القطاعات التي تسهم في هذا الجانب.

وأضاف: وضعت أبوظبي الأسس المتينة لتطوير قطاع الصناعة، وخلال السنوات الماضية، استثمرت أكثر من 51 مليار درهم لتعزيز البنية التحتية للقطاع في الإمارة، فضلاً عن تطوير منظومة متكاملة تغطي السياسات والحوافز والتمويل، مما يسهم في دعم القطاع الصناعي، الذي يعتبر الآن أكبر قطاع غير نفطي من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث بلغ حجم مساهمته 83.5 مليار درهم العام الماضي. بلغ معدل نمو القطاع خلال العام الماضي 21.7%، ما يعد من أعلى معدلات النمو في الإمارات والمنطقة.

وأطلقت اقتصادية أبوظبي العديد من البرامج لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية مثل برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، وتحفيز التعرفة الكهربائية وتحسين البيئة التمويلية للقطاع. وأسهم برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية بزيادة إنتاجية المنشآت المشاركة فيه بمعدل 14% والعائد على الاستثمار بمعدل 25%، كما تمت توسعة نطاق البرنامج ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع.

فرص

يأتي تنظيم منتدى «اصنع في الإمارات» لتوفير فرص للمستثمرين المحليين والدوليين من أجل تطوير صناعاتهم من خلال الاستفادة من المزايا والحلول التي تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي الوطني الذي يؤدي دوراً مهماً في التنويع الاقتصادي، فضلاً عن تركيز الضوء على بيئة الاستثمار الجاذبة، واستعراض الفرص والحوافز، ومناقشة مواضيع هامة.

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