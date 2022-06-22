«دوكاب للمعادن» تهدف إلى توسيع قاعدة عملائها ودخول أسواق جديدة عبر معرض «واير دوسلدورف»

المصدر: دبي ـ البيان

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تستعرض شركة «دوكاب للمعادن» التابعة لمجموعة دوكاب، إحدى أكبر شركات التصنيع في الإمارات، مجموعة منتجاتها التي تحمل علامة «صنع في الإمارات» خلال مشاركتها في فعاليات معرض «واير دوسلدورف»، أحد أكثر المعارض التجارية لقطاع الأسلاك والكابلات أهمية حول العالم، والذي تتواصل فعالياته حتى 24 يونيو في مدينة دوسلدورف الألمانية.

وتشارك «دوكاب للمعادن» للمرة الأولى في هذا الحدث، انطلاقاً من كونها مُصنّعاً عالمياً لمنتجات الألمنيوم والنحاس، حيث تلعب دوراً رئيسياً في تقديم المنتجات التي تحمل علامة «صنع في الإمارات» للعالم، وتواصل دعمها للقيمة المحلية المضافة عبر تصدير المنتجات المصنعة محلياً إلى مختلف أرجاء العالم.

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»: معرض «واير دوسلدورف» واحد من أهم المنصات العالمية في قطاع الأسلاك والكابلات، ومن هنا تكمن أهمية مشاركتنا بالمعرض لتعريف العالم بأحدث منتجاتنا وحلولنا من الألمنيوم والنحاس ومدى الجودة العالية والتقنية التي وصلت إليها الصناعة في الإمارات، ما يجعلها في مصاف الدول الصناعية المتقدمة، وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في تصنيع المعادن. ونحرص أيضاً من خلال المشاركة على استكشاف الفرص المتاحة في السوق الأوروبية لتوسيع قاعدة عملائنا ودخول أسواق جديدة.

وأضاف: تعتبر «دوكاب للمعادن» الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصنع كلاً من منتجات النحاس والألمنيوم، وإحدى 3 شركات ريادية تصنع المعادن في الإمارات. ومع تنامي مكانتها، تواصل «دوكاب للمعادن» توسيع قاعدة عملائها ودخول أسواق جديدة لتشمل هذا العام ألمانيا وفرنسا والتشيك ورومانيا وكولومبيا. وبلغت إيرادات الشركة العام الماضي 5.1 مليارات درهم (نحو 1.4 مليار دولار).

ومع تصدير 75% من منتجات «دوكاب للمعادن» إلى العالم، باتت الشركة رائدة عالمياً في توفير منتجات المعادن، وتقديم أفضل حلول المعادن لأكثر من 45 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا والأمريكيتين. كما تعتبر مصدّراً عالمياً رئيسياً للمنتجات المصنوعة في الإمارات، وتسهم في جهود تنويع اقتصاد الدولة ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

وقال محمد الأحمدي، المدير التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»: تلعب الشركة دوراً رئيسياً في جهود تنويع الاقتصاد المحلي، وتسهم في إثراء خبرات وإمكانات القطاع الصناعي في الإمارات، وتلبية احتياجات الأسواق العالمية المتنامية من منتجات الألمنيوم والنحاس.

وأضاف: نلتزم في دوكاب بدعم الخطط الاستراتيجية الوطنية، وتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة بالدولة. كما نسعى لتقديم منتجات تحمل شعار «صنع في الإمارات»للعالم، دعماً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار». وتبلغ القدرة الإنتاجية للشركة 180 ألف طن سنوياً، في حين تصل استطاعة الإنتاج «للألمنيوم» إلى 50 ألف طن سنوياً.

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