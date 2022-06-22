«مالية» ومصرف عجمان يبحثان تعزيز كفاءة العمل المالي بالإمارة

المصدر: (عجمان - وام)

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عقدت دائرة المالية في عجمان اجتماعاً تنسيقياً مع مصرف عجمان بحضور مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية ومحمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المحاور ذات الأولوية لكلا الطرفين، وذلك في إطار تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصرف عجمان سعياً نحو تفعيل دور القطاع المالي والمصرفي في تحقيق النمو الاقتصادي في الإمارة.

وأكد مدير عام دائرة المالية حرص الدائرة على تعزيز سبل التعاون المشترك مع القطاع المالي والمصرفي وتأكيد دوره لدفع عجلة التنمية المستدامة للإمارة. وقال إن الاجتماع يهدف إلى ضمان استمرار التنسيق وتضافر الجهود، بما يعزز استمرارية فرق العمل للوصول إلى أفضل الحلول والتوصيات الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام، وذلك تماشياً مع رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة.

وثمن الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان الدور الكبير الذي تلعبه حكومة عجمان في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً إيمان مصرف عجمان بأهمية هذه اللقاءات والتنسيق الدائم بين الطرفين للوصول إلى الأهداف المشتركة والمتمثلة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز جودة حياة الأفراد. وقال إن الاجتماع مع دائرة المالية يؤكد حرص الطرفين على تعزيز كفاءة وفعالية آليات العمل المالي المختلفة.

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