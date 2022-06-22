صعود قوي للأسهم بدعم العقار والبنوك والاستثمار

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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صعدت أسواق الأسهم المحلية أمس في ختام تداولات ثاني جلسات الأسبوع، بدعم صعود جماعي للقطاعات القيادية، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة 1.7% مع ارتفاع أسهم قطاعات العقار والاستثمار والبنوك والنقل، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.3% ليغلق عند 9417 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.5 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم بأبوظبي و223 مليوناً بدبي. وجرى التداول على نحو 257 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 86 مليون سهم في دبي ونحو 171 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 13000 صفقة.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.7% ليغلق عند 3264 نقطة بدعم ارتفاع أسهم قطاع العقار 2.3%. كما ارتفع قطاع الاستثمار 2% . وارتفع قطاع البنوك 1.8% والنقل 2.4%. وزادت أسهم قطاعات الاتصالات 1% والتأمين 0.3% والخدمات 2.4، بينما نزل قطاع السلع 7%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً نحو 67 مليون درهم ، فيما كان سهم «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1.3%. وفي قطاع العقار صعد «الدار» 2.6% و«رأس الخيمة العقارية» 1.3%. وفي القطاع المالي والبنوك، صعد «العالمية القابضة» 0.04%، و«أبوظبي الأول» 1% و«أبوظبي التجاري» 2%.

وفي الطاقة صعدت أسهم «أدنوك للتوزيع» 1.7% و«دانة غاز» 1.9% و«أدنوك للحفر» 0.3%. وصعد سهم «بروج» 0.34%. وفي الاتصالات، صعد سهم «اتصالات» 4% و«الياه سات» 0.8%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط، جاذباً 380 مليون درهم، فيما كان سهم «اي دي سي كوربوريشن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.7%.

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