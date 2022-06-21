ZāZEN Properties تقدم تحليلات حول مستقبل سوق العقارات السكنية في دولة الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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كشفت ZaZEN Properties، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن مجموعة من التحليلات المستقبلية لأسواق العقارات السكنية في دولة الإمارات، والتي استندت فيها إلى أحدث التوجهات والتحديثات، التي شهدها القطاع، ولا سيما على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وتزامن ارتفاع أسعار الإيجار في جميع أنحاء الدولة مع استمرار الزيادة في معدلات الطلب على الوحدات العقارية، وأسفرت أزمة كوفيد 19 عن حدوث تغيُّر جذري في سلوكيات الشراء، واستمر هذا التوجه لغاية الربع الأول من العام الجاري، حيث حقق سوق الوحدات السكنية الجاهزة أداء أفضل من نظيره الخاص بالوحدات على المُخطط. وينعكس هذا بشكل واضح في المبيعات المُسجّلة خلال الربع الأول من العام؛ وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الوحدات السكنية الجاهزة تمثل 70% من إجمالي الصفقات المُسجلة.

وارتفعت أعداد مُشتري الوحدات السكنية في جميع أنحاء الإمارة خلال عام 2022، نتيجة انخفاض أسعار الرهن العقاري، علماً أن هؤلاء المشترين يتطلعون لامتلاك مساحات أكبر في المجمعات السكنية الأقل كثافة سكانية. وازداد متوسط أسعار البيع بواقع 11% خلال الربع الأول للعام الجاري بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، كما سجّلت مباني الشقق الجاهزة ذات المساحات الفسيحة والمجمعات السكنية الواعدة أداء جيداً، بالتزامن مع تراجع المعروض من الفلل الجاهزة.

وتستأثر الشُقق حالياً بغالبية أنشطة استكمال المشاريع خلال الربع الأول لعام 2022، وتوفر المناطق الفاخرة في دبي عدداً محدوداً من الفلل، ويشهد العام الجاري استكمال 3.6% فقط من عمليات التسليم المخطط لها في الأسواق الثانوية الفاخرة، لتحافظ الأسعار على حدودها العُليا. وأطلقت شركات التطوير العقاري الرائدة في شهر مايو 2022 ما يزيد على 10 آلاف وحدة جديدة من منازل التاون هاوس والفلل، علماً أن تسليم هذه المشاريع لن يبدأ قبل نهاية عام 2024 وبداية عام 2025. ويقع 30% من إجمالي الفلل قيد التطوير في المجمّعات الفاخرة التي تضم ملاعب للغولف، مثل دبي الجنوب ودبي هيلز والمرابع العربية. وسيؤدي ارتفاع مستوى المعروض من الفلل ومنازل التاون هاوس خلال الأعوام المقبلة إلى انخفاض الأسعار لما دون عتبة 5 ملايين درهم إماراتي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة ZāZEN Properties: «بلغ عدد سكان دبي في شهر أبريل الماضي 3.5 ملايين نسمة، مع توقعات بزيادة العدد إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040. وتزخر الإمارة بعدد وفير من مشاريع التطوير العقاري الجديدة، سواء الشقق أو الفلل، مما يؤهلها لاستيعاب هذه الزيادة السكانية. وتشهد دبي خلال العام الجاري والأعوام المقبلة تطوير عدد كبير جداً من مباني الشقق والفلل ومنازل التاون هاوس، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تحويل الإمارة وجعلها أكثر استدامة وترابطاً بما يضمن حياة أكثر أماناً وفعالية لجميع سكانها».

وتحولت الإمارة بفضل قيادتها الرشيدة إلى وجهةٍ عالمية رائدة ومركز أعمال قوي ومقرٍ آمن لانطلاق الأعمال. ويُدرك الجميع بعد تجربة العامين الماضيين أنّ دبي تمثل الخيار الأفضل للعيش والعمل خلال الأزمات العالمية والاضطرابات الاقتصادية أو السياسية. وتُعد التحديثات الأخيرة للوائح الخاصة بالحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية في دولة الإمارات مبادرةً مهمة جديدة من شأنها تعزيز الاستثمار في قطاع العقارات، لا سيما أنها تقدم العديد من الخيارات المرنة التي توفر للمقيمين حافزاً قوياً للاستثمار في الدولة على المدى الطويل وتتيح لغير المقيمين فرصاً مميزة للعيش فيها.

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