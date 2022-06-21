«نايت فرانك»: «الخليج التجاري» بات «مركز المدينة» الجديد في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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أفادت شركة «نايت فرانك» البريطانية للاستشارات العقارية أن منطقة «الخليج التجاري» في دبي هي التي شهدت أعلى الارتفاعات في أسعار عقاراتها في سياق موجة ارتفاع أسعار العقارات التي تشهدها دبي حالياً على خلفية تعافي اقتصاد الإمارات عموماً من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد19» وعودته بقوة.

وبحسب بيانات صادرة عن «نايت فرانك»، فإن الارتفاع الشديد في أسعار العقارات بمنطقة «الخليج التجاري» حالياً جعلها بمثابة «مركز المدينة» الجديد في دبي. وأظهرت البيانات أن أسعار العقارات في دبي ارتفعت خلال العامين الأخيرين بنسبة 16.7%.

وقال فيصل دوراني، شريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط لدى «نايت فرانك»، تعليقاً على نتائج البيانات: «يعد النمو الهائل في أسعار العقارات في منطقة «الخليج التجاري» على مدار العامين الأخيرين جزءاً من عملية أوسع نطاقاً لإعادة تمحور مركز الجاذبية للأعمال التجارية في دبي إلى المنطقة التي تضم «مركز دبي المالي الدولي» والمنطقة الواقعة على «شارع الشيخ زايد» بين «مركز دبي التجاري العالمي» و«دوسيت ثاني».

بالإضافة إلى «دبي داون تاون». لقد وجدت منطقة «الخليج التجاري» نفسها على أعتاب المنطقة التجارية الرئيسية في دبي، وعلى مقربة من المناطق التي تضم أغلى الوحدات السكنية في دبي وأرقاها مثل «جميرا» و«الصفا». ومن المقرر أن تضيف «الخليج التجاري» إلى عقارات دبي المزيد من المشروعات السكنية فائقة الفخامة مثل «ذا دورتستر كولليكشن» و«مستر سي ريزيدنسز» وغيرها».

وأضاف دوراني: «ليس من قبيل المفاجأة أن قطع الأراضي المتميزة المُطلة على «قناة دبي المائية» في «الخليج التجاري» قد بيعت أو طورت. وقد سدت «قناة دبي المائية» فجوة في السوق بإضافة فرص جديدة. وفي واقع الأمر، نتوقع أن تكون منطقة «مراسي دبي»، خاصة قطع الأرض المواجهة للقناة المائية، بمثابة بقعة ساخنة جديدة للنشاط التجاري في دبي».

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