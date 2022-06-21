«كيونت» توفير منصة عالمية لخدمات التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مايكروسوفت

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كيونت»، شركة البيع المباشر القائمة على التجارة الإلكترونية، عزمها الاستفادة من النمو المتسارع الذي تشهده التجارة الإلكترونية لصالح صناعات التجزئة، في ظل توقعات لتقرير أصدرته شركة شوبيفاي بأن يصل حجم مبيعات التجارة العالمية إلى 5 تريليونات دولار في 2022.

وعملت «كيونت»، بالشراكة مع مايكروسوفت، على تبني استراتيجية متكاملة بالاستناد إلى «منتجات وخدمات أمن مايكروسوفت»، كاستخدام أمن السحابة من خلال منصة «مايكروسوفت آزور».

تجربة سلسة

ويقول إيغال إيغال مدير أمن المعلومات لدى «كيونت»: «مع كمية البيانات التي يمكن الوصول إليها واستخدامها ومشاركتها عبر مكاتبنا العالمية، يشكل التعاون مع شريك موثوق مثل مايكروسوفت خطوة منطقية لضمان تمتع عملائنا بتجربة سلسة حدسية وآمنة. حيث قمنا، على سبيل المثال، بدمج إحدى الوظائف في مكتب كيونت الافتراضي، التي تجعل من تغيير أوراق الاعتماد عملية أكثر سهولة وأماناً من أي وقت مضى، حتى أن العملية برمتها تستغرق أقل من دقيقة».

وتابع: «عندما ارتفعت حركة المرور عبر الانترنت مع اندلاع الوباء، أدركنا حينها أنه يتعين علينا اتخاذ خطوات استباقية لضمان عدم تأثر التجربة الرقمية بارتفاع عدد المعاملات». ولاحظ تقرير «الاتحاد العالمي لجمعيات البيع المباشر» (WFDSA) الأحدث مساراً قوياً للمبيعات المباشرة على مدار العامين الماضيين، لتسجل معدل نمو عالمي بنسبة 2.3 % في عام 2021.

وأضاف «إيغال»: «بصفتنا شركة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، تأتي تجربة المستخدم دوماً على رأس أولوياتنا، حيث قمنا بتنفيذ إجراءات من شأنها زيادة كفاءة أنظمتنا وهياكلنا لكي يتمكن موزعونا وعملاؤنا من استخدام منصاتنا مع إدراكهم بأن المعلومات الافتراضية، كرقم الطلبية وحالة التسليم الخاصة بهم، يجري تحديثها بشكل دائم وتتسم بالدقة».

حلول مبتكرة

وأوضح أمير دين، كبير موظفي التكنولوجيا في «كيونت»، أن الشركة تتطلع دوماً لتبني حلول مبتكرة ترتقي بآفاق التجربة الإلكترونية.

وقال: «يضع فريق عملنا نصب أعينه هدفاً واحداً يتمثل بتوفير أفضل منصة تجارة إلكترونية لعملائنا. في أفريقيا، قمنا بتطبيق نظام لسداد الأموال عبر الهاتف المحمول، الذي يتيح لك إدارة أموالك في حساب متصل بهاتفك المحمول، لا يختلف عن أي حساب مصرفي آخر، وشراء منتجاتنا. وقد أطلقنا هذا النظام في 8 بلدان وأحرزنا نجاحاً كبيراً».

واليوم، تعد «كيونت» شركة رائدة على مستوى الصناعة مع عملاء في ما يقرب من 100 دولة، وقد حصدت جوائز عديدة تقديراً لتميزها الرقمي، وحملاتها للاتصالات عبر الانترنت، وتطبيقها للهواتف المحمولة. ولم يكن نجاح الشركة السريع من قبيل الصدفة، إذ إن كيونت شركة تؤمن بتوفير أفضل تجربة إلكترونية يمكن تخيلها لموظفيها وموزعيها وعملائها – وهذا يبدأ بإنشاء منصة عالمية المستوى للتجارة الإلكترونية.

مع بنية تحتية مطورة لتكنولوجيا المعلومات، تمكنت «كيونت» من التركيز على جوانب أخرى من العمل، كدمج وظائف مبتكرة في تطبيق «كيونت» المتميز للهواتف النقالة. وفي هذا الإطار، يقول «دين»: «إن مجال عملنا يستند إلى حد كبير على التجارة الإلكترونية. ويمكن لأي صعوبات تقنية أن تسفر عن حدوث عطل.

مما يؤثر بشكل ملحوظ في الإيرادات، ليس فقط تلك الخاصة بنا وإنما أيضاً إيرادات موزعينا. ومن خلال تنويع عروضنا الرقمية وبناء منظومة من الأدوات الإلكترونية، يمكننا الحد من مخاطر التعطل لموزعينا وعملائنا».

توسيع الأعمال

ويوفر QNETPro، برنامج التدريب الإلكتروني لدى «كيونت» وإحدى المبادرات التي كانت أساسية عندما بدأت الشركة توسيع نطاق أعمالها إلى أسواق جديدة وناشئة، تدريباً شاملاً للموزعين الحاليين والجدد حول كيفية إدارة أنشطة البيع المباشر الخاصة بهم بنجاح عبر الحدود.

ومكنت أدوات «كيونت» الرقمية الواسعة، مثل المكتب الافتراضي (VO) وورش العمل على مواقع التواصل الاجتماعي وجلسات التدريب الافتراضية المباشرة، فرع الشركة الأوروبي من نيل «جائزة الأعمال الرقمية» من قبل إحدى أكبر الصحف في مجال التسويق الشبكي في أوروبا.

وتشير مالو كالوزا، المديرة التنفيذية لدى «كيونت»، إلى أن إنشاء بيئة إلكترونية متكاملة يعد أحد أهم العوامل الأساسية لنمو كيونت، موضحة أن «الاقتصادات النامية، مثل أفريقيا وآسيا، تتبنى التقنيات الرقمية باطراد، الأمر الذي يعزز الإنتاجية وفرص التوظيف نظراً لأن التجارة الإلكترونية تفتح آفاقاً جديدة لمزاولة الأعمال.

ويقدم نموذج عمل البيع المباشر لدى كيونت فرصة جذابة لأولئك الذين يتطلعون لبدء نشاط تجاري على الانترنت، إذ لا يتطلب ذلك الكثير من رأس المال، حيث يمكن لموزعينا إدارة مشاريعهم بدون متاعب من أي مكان وفي أي وقت، من خلال منظومتنا الرقمية».

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