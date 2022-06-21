ماجد الفطيم تطلق حي «علايا جاردنز»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية، حي «علايا جاردنز» استجابة للطلب المتزايد من المشترين المحليين والدوليين. ويتمتع حي «علايا جاردنز» الجديد بموقع مثالي في مشروع «تلال الغاف»، الوجهة السكنية التي تطورها الشركة في دبي.

ويتمثل الفرق الرئيسي لحي «علايا جاردنز» في المساحات الكبيرة. وفي إطار جهودها المتواصلة لتلبية متطلبات المشترين، عملت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة على تقديم الفلل البالغ عددها 235 من نوع الجراند فيلا في الحي الجديد على قطع من الأراضي ذات المساحات الكبيرة، بما يضمن توفير جو يتيح أعلى درجات الخصوصية.

ويبلغ عرض الأراضي من 16 متراً إلى 23 متراً، بينما تتراوح المساحات المبنية بين 6 آلاف قدم مربعة لفلل «هافن» التي تضم أربع غرف نوم، و10 آلاف قدم مربعة للفلل بتصميم «جراند ريزرف» المكونة من ست غرف نوم.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في ماجد الفطيم العقارية: تمثل متطلبات عملائنا الركيزة الأساسية والمحرك الرئيسي لمشاريعنا، حيث انطلقت فكرة حي «علايا جاردنز» من سعي المستثمرين والقاطنين للحصول على وحدات سكنية بمساحات أوسع توفر لهم معايير الخصوصية والمساحات المخصصة للاستكشاف والاسترخاء والتجول.

ونظراً لموقع مشروع تلال الغاف الذي يتمتع ببيئة طبيعية خلابة، فهو يوفر العديد من الفرص التي تتيح لقاطنيه نمط حياة نشط في الهواء الطلق.

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