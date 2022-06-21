«خزنة داتا سنتر» تواصل تعزيز الاقتصاد الرقمي بالإمارات في الذكرى العاشرة لتأسيسها

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل شركة «خزنة داتا سنتر»، المزود الأكبر لمراكز البيانات التجارية في دولة الإمارات، هذا الشهر، بالذكرى العاشرة لتأسيسها عام 2012، حيث تبوأت منذ ذلك الحين مكانتها في محور التحول الرقمي، وأسهمت في خطة تطوير دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتكنولوجيا، وفي تعزيز جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي متطور.

تأسست «خزنة داتا سنتر»، المزود لمراكز البيانات التجارية في المنطقة، برؤية تهدف إلى تسخير قوة وقدرات البيانات، في تمكين العملاء وأصحاب المصلحة من تسريع أعمالهم وأدائها، وفتح عالم من فرص العمل الجديدة، وخلال العقد الماضي، كانت (خزنة) رائدة في دعم نمو المؤسسات وتعزيز قدرتها على إدارة مستوى الاتصال المطلوب لتقديم الخدمات بشكل فعال للشركاء والعملاء والمستخدمين على حد سواء، وعلى دعم إنشاء منظومة رقمية داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة داتا سنتر»: «منذ تأسيس «خزنة داتا سنتر» قبل عشر سنوات، قطعت الشركة شوطاً طويلاً على مسار تحقيق رؤيتها، ونجحنا بإطلاق شركة رائدة لمراكز البيانات التجارية على مستوى المنطقة، تطمح لبناء منشآت تلبي احتياجات البنية التحتية الرقمية المستقبلية، وتعزز المرونة الرقمية للشركات وتجارب التحول الرقمي».

وتلتزم «خزنة داتا سنتر» بتوفير مساحات بيانات تدعم استراتيجيات النمو للشركات في دولة الإمارات والمنطقة ككل على المدى البعيد، وتكون قادرة على تحويل رؤية أعمالها إلى حقيقة واقعة، من خلال توفير منشآت آمنة وفعالة وموثوقة ومستدامة وقابلة للتطوير.

وبعد الاندماج الناجح لمراكز البيانات التجارية لشركتي مراكز البيانات التجارية (G42) و(e&) أصبحت «خزنة داتا سنتر» أكبر شركة لمراكز البيانات التجارية على مستوى المنطقة. وأتاحت هذه الشراكة الاستراتيجية أمام (خزنة) فرصة لزيادة قيمة أصول بنيتها التحتية، مع تحسين استخدام العمليات والموارد، من خلال توفير حلول استضافة فائقة ومخصّصة تتناسب مع احتياجات عمل العملاء.

كما دخلت «خزنة داتا سنتر» في شراكات تعاون ومبادرات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية الموزعة؛ حيث أعلنت (خزنة) عن شراكتها مع مدينة دبي للإنترنت في عام 2022 لبناء منشأتين وفق أحدث طراز يدعم الشركات من جميع الأحجام، عبر تمكين دمج التكنولوجيا في جميع وظائف الأعمال. كما بدأت الشركة بناء مركز البيانات الثاني لها في مدينة مصدر بأبوظبي، وهي منشأة جديدة بطاقة 31.8 ميجاواط من طاقة تكنولوجيا المعلومات، بما يحقق التوسع المستمر لتأثير (خزنة) في دولة الإمارات. كما تقوم الشركة أيضاً بإنشاء مركز بيانات مصمم لهذا الغرض يضم بنية تحتية عصرية وحديثة حازت منشأته على شهادة المستوى الثالث Tier III من معهد Uptime.

وتدير «خزنة داتا سنتر» الآن 12 مركزاً للبيانات اعتماداً على خبراتها المثبتة، ولديها 13 مركزاً للبيانات تحت الإنشاء منها 3 أخرى تخطط لإنشائها. وتبلغ السعة الإجمالية المخطط لها 300 ميغاواط بحلول نهاية عام 2023 عبر مواقعها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالنظر إلى أهمية التحضير للمستقبل، تلتزم خزنة بتحقيق نموها الاستراتيجي من خلال تعزيز عروض أعمال مراكز البيانات باستثمارات جديدة وتوسعات تم التخطيط لها في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر.

ومع توسع خدمات وعمليات «خزنة داتا سنتر» نتيجة للطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية الموزعة، بقيت مبادئ الشركة راسخة بدون تغيير، وقد كشفت «خزنة داتا سنتر» عن هوية جديدة لعلامتها التجارية تنسجم مع التقديم المستمر للحلول التشاركية المبتكرة، والتي تفتح آفاق الإمكانات، وتربط العملاء بنماذج أعمال أفضل، وبفرص عمل جديدة، من خلال منظومة رقمية عالمية متصلة بشكل دائم.

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