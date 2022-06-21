«فيرس إنوفيشين» تختار دبي مقراً رئيسياً لعملياتها الإقليمية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت ديلي هانت، منصة اكتشاف محتوى اللغة المحلية في الهند والمملوكة لشركة «فيرس إنوفيشين» اختيار مدينة دبي لافتتاح مكتبها الرئيسي، حيث إن دبي تأتي في الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استضافة المقار الإقليمية بالمنطقة لكبريات الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات.

وقامت شركة «فيرس إنوفيشين»، التي تبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 5 مليارات دولار، بطرح عروضها في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت.

وشهدت «فيرس إنوفيشن» الشركة الأم لـ«ديلي هانت» نمواً كبيراً في التقييم، لتزيد قيمتها السوقية من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار – نمو 10 أضعاف في التقييم على مدار الـ 24 شهراً الماضية. وفي ضوء هذا الزخم، تم طرح ديلي هانت في منطقة الشرق الأوسط مع أكثر من 5,000 شريك محتوى يخدمون سوق دولة الإمارات.

وقال أومانغ بيدي، الشريك المؤسس لشركة فيرس إنوفيشين: تعد الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات حيوية في العالم وتشهد مرحلة نمو متسارعة. وفي إطار استراتيجيتنا التوسعية العالمية، يسعدنا الوصول إلى الجماهير في سوق منطقة الشرق الأوسط، وفي ضوء خطة النمو الاستراتيجية هذه، سنقوم قريباً بالتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: يرجع اختيارنا للإمارات كمقر رئيسي لـ«ديلي هانت» إلى عدة عوامل، إلا أن أكثرها إقناعاً هو استراتيجية مئوية الإمارات 2071 ورؤية القيادة الرشيدة في الإمارات نحو التطور التكنولوجي. يعد مفهوم التخطيط للعقود الخمسة المقبلة مثالاً يحتذى به حقاً لأي أمة. ونحن متحمسون لكوننا جزءاً من هذا الاقتصاد المزدهر، حيث سهلت الحكومة الداعمة للأعمال، إضافة إلى العديد من كيانات القطاع العام إطلاق مكتبنا في وقت قياسي لم يتعدّ أسبوعين. وتعمل حكومة دولة الإمارات، التي تركز على المستقبل بدعم من القيادة الملهمة، باستمرار على تطوير الآليات من أجل اقتصاد متعدد القطاعات والمعارف، مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى قارتي أوروبا وآسيا، مما يجعل تواجدنا في دبي خطوة مثالية للمضي قدماً في إطار حملة توسعنا الدولي.

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