1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 365 مبايعة بقيمة 912.55 مليون درهم منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 232.53 مليون درهم و337 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 680.02 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 126 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في ورسان الأولى.

وتصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 891.05 مليون درهم منها 22 رهن أراضي بقيمة 722.87 مليون درهم و83 رهن فلل وشقق بقيمة 168.18 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 631 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 45 مليون درهم.

وتم تسجيل 18 هبة بقيمة 56.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 31 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 7 ملايين درهم.

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