«الإمارات للمزادات» و«اتصالات الإمارات» يطلقان «الهاشتاج المميز» في مزاد أول بالدولة للرقم المختصر

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «الإمارات للمزادات»، بالتعاون مع شركة «اتصالات الإمارات»، إطلاق أول مزاد إلكتروني على مستوى الدولة، للمبادرة المبتكرة «الهاشتاج المميز» لأرقام الهواتف المتحركة، وهي أحدث وسيلة للاتصال بدلاً من تداول واستخدام رقم الهاتف الطويل، وذلك عن طريق الاتصال بـ# ثم الرقم المختصر.

وسينتهي المزاد الإلكتروني مساء 22 يونيو، حيث سيجد المزايدون مجموعة من الرموز السريعة لمستخدمي الباقات المفوترة، إضافة إلى أن تلك الرموز قد يكون لها ذكريات معينة مرتبطة بمناسبات أو تاريخ ميلاد وغيرها من الدلالات التي تلبي تطلعات الباحثين عن التفرد والسرعة والتميز.

وأكد عمر المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، أن طرح هذه المبادرة بالتعاون مع «اتصالات» يأتي في إطار جهود الشركة لتلبية احتياجات متعامليها من الباحثين عن التميز من مختلف فئات وشرائح المجتمع وعلى مستوى جميع الإمارات، مشيراً إلى أن «الهاشتاج المميز» ليس فقط وسيلة للتفرد برقم مختصر، بل يعد طريقة مبتكرة في التواصل.

وقال خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات الإمارات»: «تسعى اتصالات الإمارات بشكلٍ متواصل إلى إيجاد الحلول والأساليب المبتكرة التي تعزّز من تجارب العملاء، وتلبي احتياجاتهم في عصر النهضة الرقمية الذي يتميز بالسرعة والمرونة. وستقدم هذه الشراكة مع الإمارات للمزادات أحدث وسائل الاتصال المصمّمة خصيصاً لإسعاد المتعاملين وتزويدهم بأفضل وأحدث حلول الاتصال في المنطقة والعالم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في مواصلة الإمارات لمكانتها الريادية على مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات».

وأضاف: «الابتكار المحفز الرئيسي لعملياتنا وهو يدفعنا لإيجاد الحلول العصرية لتتماشى مع سرعة وانتشار شبكاتنا، ومدى تطور البنية التحتية في قطاع الاتصالات بالدولة. ويعد «الهاشتاج المميز» أحد أحدث الحلول التي تقدمها اتصالات الإمارات لتتيح بذلك للعملاء سهولة وسرعة الاتصال أكثر عن أي وقتٍ مضى».

وأوضح المناعي أن المزاد سيحتوي على العديد من الأرقام التي ستكون محط اهتمام الجمهور، وسيجمع ما بين الأرقام الثنائية، والثلاثية المميزة وغيرها، مؤكداً أن المزاد سيتم تنظيمه من خلال أحدث نظم المزايدة وأكثرها سهولة في العالم، كما سيحظى بإقبال واسع باعتباره شاملاً، ويحقق تطلعات الراغبين بالانفراد في اقتناء الأرقام المميزة، فضلاً عن أن المزادات الإلكترونية التي تنظمها «الإمارات للمزادات» تحقق التنافس الكبير بين الجمهور في الحصول على الرقم بمنتهى الشفافية.

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