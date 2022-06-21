3 حملات ترويجية كبرى احتفالاً بمفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي- البيان

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تستعد مجموعة مراكز التسوق في دبي، تحت رعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لإطلاق ثلاث حملات ترويجية كبرى خلال مفاجآت صيف دبي. حيث تمنح المجموعة للمتسوقين فرصة للاستفادة من العروض الحصرية في مراكز التسوق المشاركة والحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون درهم.

ويعود مهرجان «مفاجآت صيف دبي» في نسخته الخامسة والعشرين هذا العام، بمجموعة غنية من الأحداث والعروض الترويجية. تستمر العروض الترويجية لمدة 10 أسابيع، حيث تبدأ في 1 يوليو حتى 4 سبتمبر، وتضم الحملات الترويجية خلال هذا الموسم 11 سحباً سيربح المتسوقون خلال هذه السحوبات جوائز نقدية بالإضافة إلى سيارات فارهة.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «دبي هي الوجهة المفضلة لملايين المتسوقين الباحثين عن عروض مذهلة وتجارب تسوق فريدة من نوعها. تعتبر مفاجآت صيف دبي واحدة من الأنشطة الترويجية الهامة في أجندة فعاليات إمارة دبي. احتفالاً بموسم الصيف أطلقنا ثلاث حملات ترويجية كبرى لتقديم أقصى استفادة لشركائنا وللمتسوقين».

● سحوبات عيد الأضحى:

تتيح حملة سحوبات «العيد في دبي» للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم. عند التسوق بقيمة 100 درهم كحد أدنى في أي من المراكز التجارية المشاركة، سيحصل العملاء على فرصة للفوز في السحب الرقمي ضمن ثلاث فئات - الأحمر أو الأصفر أو الأزرق الذي يعتمد على حد الإنفاق.

عند التسوق بقيمة 100 درهم سيحصل العملاء على فرصة لربح جوائز نقدية تصل إلى 90.000 درهم، بينما يحصل أولئك الذين ينفقون 250 درهماً على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 50.000 درهم. يمكن لجميع المتسوقين الذين ينفقون 350 درهماً أو أكثر الدخول في السحب للفوز بـ 60.000 درهم.

من المقرر أن تبدأ حملة العيد في دبي أول يوليو وتستمر حتى ثالث أيام العيد، وسيحصل خلال الحملة الترويجية 46 رابحاً على جوائز نقدية لا تقل عن 3000 درهم وجائزة نقدية كبرى قدرها 10000 درهم.

تواريخ السحوبات: تقام السحوبات خلال أيام العيد الثلاثة

● «تسوق واربح سيارة»

تعد حملة «تسوق واربح سيارة» الممتدة لـ6 أسابيع واحدة من أكبر الحملات الترويجية السنوية التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي، عند التسوق بقيمة 100 درهم أو أكثر في أي من المراكز التجارية المشاركة سيحق للمتسوقين الدخول في السحب لفرصة الفوز بسيارة نيسان «إكس-تيرّا» جديدة كل أسبوع.

تواريخ السحوبات: 17و 24 و 31 يوليو و 21 أغسطس و 4 سبتمبر 2022.

● العودة إلى المدارس 2022:

تمتد حملة العودة إلى المدارس «أنفق واربح». حتى 4 سبتمبر، عند التسوق بقيمة 100 درهم في أي من المراكز التجارية، سيحق للعملاء المشاركة في السحب الرقمي حيث سيحصل 17 فائزاً على جوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 100،000 درهم.

عند التسوق بقيمة 100 درهم سيحصل العملاء على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 50.000 درهم، بينما يحصل أولئك الذين ينفقون 250 درهم على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 30.000 درهم. يمكن لجميع المتسوقين الذين ينفقون 350 درهماً أو أكثر الدخول في السحب للفوز بـ 20.000 درهم.

سيحصل العملاء على فرصة للفوز بجوائز نقدية قيمتها 5000 درهم أو الفوز بالجائزة الكبرى 10.000 درهم.

السحب الرقمي

عند التسوق في أي من المراكز التجارية المشاركة، يمكن لكل متسوق التسجيل في مكتب خدمة العملاء والدخول في السحب الرقمي الذي سيتم خلال فترة الحملة الترويجية.

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 18 مركزاً تجارياً: مركز البستان، مركز الغرير، أرابيان سنتر، البرشاء مول، القوز مول، الورقاء سيتي مول، باي أفينيو مول، البرشاء جنوب، سنترال مول، كراون مول، دبي آوتليت مول، اتحاد مول، جبل علي مول، مرحبا مول، الريف مول، سوق سيرينا، تايمز سكوير سنتر، تاون مول.

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