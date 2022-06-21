إعادة توجيه 105 مليارات درهم للاقتصاد المحلي ضمن "القيمة المضافة"

المصدر: وام

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أكد علي أحمد فولاذي، نائب رئيس أول تميز مشتريات المجموعة والقيمة المحلية المضافة في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".. أن منتدى "اصنع في الإمارات"، سيتضمن توقيع أكثر من 20 اتفاقية تستهدف تمكين الصناعات في الدولة بقيمة تفوق 20 مليار درهم، حيث تشهد أعمال المنتدى طرح ومناقشة الفرص الصناعية المتاحة للمنتجات التي يُمكن تصنيعها في الدولة.

وحول برنامج القيمة المحلية المضافة، أوضح فولاذي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن البرنامج نجح منذ إطلاقه عام 2018 حتى الآن، في إعادة توجيه 105 مليارات درهم إلى الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف إعادة توجيه 160 مليار درهم كجزء من الخطة الرأس مالية لـ "أدنوك" خلال السنوات المقبلة.

ويعمل برنامج القيمة المحلية المضافة على ضمان إعادة توجيه جزء كبير من إنفاق أدنوك على العقود والمناقصات إلى الاقتصاد المحلي، وتعزيز المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة، إضافة إلى خلق المزيد من الفرص للقطاع الخاص.

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