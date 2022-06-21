«أمنيات» تبدأ تشييد مشروع «أفا» نخلة جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة أمنيات العقارية انطلاق عمليات بناء وتشييد مشروعها الذي يحمل اسم «أفا AVA في نخلة جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي»، بارتفاع يصل إلى 125 متراً ويضم 17 مسكناً حصرياً إلى جانب مسكن حصري فريد ستكشف «أمنيات» تفاصيله قريباً.

وكانت أمنيات أطلقت المشروع مؤخراً وتابع حفل الإعلان عنه 345 مليون نسمة من مختلف دول العالم، شاهدوا 500 طائرة درون من دون طيار، وهي تضيء سماء النخلة جميرا محلقة على ارتفاعات شاهقة، لترسم لوحات فنية في غاية الروعة ومشاهد استثنائية لا تنسى لشكل مبنى «أفا AVA»، والذي ستديره علامة الضيافة الأسطورية، دورشيستر كوليكشن.

وقامت المجموعة أمس، بإطلاق إنارة عمودية عملاقة من قلب موقع مشروعها باتجاه السماء ويمكن لسكان نخلة جميرا ومنطقتي جميرا بيتش رزيدنسز ومرسى دبي رؤية تلك الإضاءة الساطعة من مسافات بعيدة.

ويعد مبنى «أفا AVA في نخلة جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي»، المشروع الـ 12 والأحدث في المحفظة الاستثمارية التي تمتلكها المجموعة بأصول تتجاوز 15 مليار درهم، وهو الثاني الذي تطوره المجموعة في نخلة جميرا، بعد مبنى «وان بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي» الذي سلمته للمستثمرين الدوليين بداية العام الجاري.

وأكد مهدي أمجد مؤسس مجموعة أمنيات ورئيسها التنفيذي، التزام المجموعة بمواصلة إطلاق المشروعات الفاخرة غير المسبوقة وتسليمها في الموعد المقرر حرصاً منها على الوفاء بوعودها ومشاركة دبي حماستها وتفردها وتجددها الدائم، ومقدرتها على إبهار العالم.

وقال: أطلقنا المشروع في مارس الماضي ونباشر ببنائه اليوم لنؤكد التزامنا وارتقاءنا بأسلوب العيش الفاخر إلى ذروة جديدة لم تصلها العقارات الفاخرة خلال العقدين الماضيين، وبذلك يتجسد مفهوم الارتقاء الذي صاغته «أمنيات» ليؤشر وبقوة ولادة معايير جديدة في أسلوب المعيشة الفاخرة بما يتجاوز توقعات الأثرياء أنفسهم.

لافتاً إلى توظيف مجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين في التصميم الهندسي الداخلي والخارجي والتطوير والإدارة، لضمان بلوغ هدفها في الارتقاء بمستوى نمط معيشة الأثرياء، وإضفاء المزيد من الإثارة على ممارستهم لتفاصيل حياتهم.

سيستأثر سكان المشروع بمميزات ليس أقلها إطلالة يتمتع بها كل بنتهاوس بدرجة 270 درجة على مياه الخليج العربي الساحرة وعلى أفق المدينة الثري بناطحات سحاب «دبي مارينا» و«جي بي آر» وأيقونات نخلة جميرا وبرج العرب. واستوحت مجموعة أمنيات، فكرة إطلاق إنارة عملاقة عمودياً من الأرض إلى السماء للإعلان عن بدء عمليات بناء وتشييد المشروع، من المفهوم الهندسي للمشروع ذاته.

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