دبي تحتضن مركزاً لتطوير الخدمات الغذائية وغير الغذائية للفنادق والمطاعم والمطارات

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد افتتاح شركة «إفكو أوت أوف هوم» بدبي مركزاً إقليمياً للتواصل وتطوير الخدمات الغذائية وغير الغذائية للفنادق والمطاعم والمطارات. ويلبي المركز احتياجات قطاع المنتجات الاحترافية، من أطعمة ومشروبات ومواد تنظيف، متطلبات جميع المطاعم والفنادق والمستشفيات والمطارات والمقاهي، مما يشكّل قاعدة كبيرة للأعمال بين الشركات، ويساهم في دعم أداء اقتصاد دولة الإمارات.

وقالت أرزو علي باز، الرئيس التنفيذي لـ «إفكو أوت أوف هوم»: رؤيتنا للمركز تقوم على تقديم كل الدعم والمنتجات الاحترافية لمرافق عدة مثل المطاعم والفنادق وغيرها، يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الأنظمة الغذائية وسلاسل التوريد على مستوى العالم تحديات، فيما تشهد الصناعات في جميع المجالات تحولاً جذرياً. وبصفتها جزءاً من مجموعة شركات «إفكو»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، فإن «إفكو أوت أوف هوم» تتمتع بقدرات الوصول إلى 26 شركة مختلفة في الإمارات، فضلاً عن شبكة تضم 46 دولة من جميع أنحاء العالم توفر سلاسل إمداد متكاملة.

وتبلغ مساحة مركز التواصل مع العملاء 2300 متر مربع، وهو مجهّز بالكامل بمناطق مخصصة لمنتجات التنظيف، والمخابز، ومطابخ الطهي، وإعداد المشروبات، كما أنه مجهّز بأنظمة صوت مرئية في جميع أرجائه تقريباً، بهدف تقديم العروض التوضيحية الحيّة والافتراضية. ومن المتوقع توفير برنامج متكامل لدروس الطهي وغيرها، وتخصيص أيام للابتكار في غضون الأشهر المقبلة.

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