تعاون بين أكاديمية دبي لريادة الأعمال و«ستاليون» لتعزيز الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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وقعت أكاديمية دبي لريادة الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، و«ستاليون»، الشركة المتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال في الدولة من اغتنام الفرص الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة «ستاليون» على تزويد رواد الأعمال الشباب والطموحين في المنطقة بالمعرفة اللازمة من برامج تدريبية واستشارات وغيرها الكثير لتأسيس شركاتهم ومشاريعهم الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الفرص اللامتناهية التي توفرها في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، الأمر الذي يعزز تواجدهم بالدولة والمنطقة عموماً.

وتضم المبادرات في إطار هذا التعاون تنفيذ برنامج «مواطنة الذكاء الاصطناعي» من خلال منصة AIQOM، وهي أول مواطنة رقمية للذكاء الاصطناعي في العالم، وبرنامج «رائد أعمال الذكاء الاصطناعي المعتمد»، الأول من نوعه، بالتعاون مع كل من جامعة روتشستر الأمريكية في دبي، ودبي نكست، أول منصة تمويل جماعي تمكن الشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة عرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للبدء في تنفيذها انطلاقاً من دبي اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي.

ويستمر برنامج «رائد أعمال الذكاء الاصطناعي المعتمد» 6 أسابيع، حيث يستهدف طلاب الجامعات ورواد الأعمال والمهنيين في دولة الإمارات لإكسابهم أفضل الممارسات وأطر العمل والأدوات اللازمة لتأسيس مشروع في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ يقدم تطبيقات ذكاء اصطناعي واقعية لمختلف القطاعات، فضلاً عن التعريف بمفاهيم مواطنة وريادة أعمال الذكاء الاصطناعي، وإطار إدارة منتجات التعلم الآلي، ونموذج الأعمال، ومخطط بناء شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة.

ويدير برنامج «رائد أعمال الذكاء الاصطناعي المعتمد» منصة AIQOM التي تمكّن مستخدميها من التعلم، والابتكار والاستكشاف من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث تتضمن أربعة محاور رئيسية وهي: «أكاديمية الذكاء الاصطناعي»؛ و«مختبر الذكاء الاصطناعي الافتراضي»؛ و«سوق الذكاء الاصطناعي»؛ وأخيراً «شبكة الذكاء الاصطناعي».

وقالت ابتهال الناجي، مديرة أكاديمية دبي لريادة الأعمال: نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى ترجمة رؤية أكاديمية دبي لريادة الأعمال في تمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال لاكتشاف قطاعات جديدة، حيث تساهم هذه المبادرة في فتح آفاق جديدة أمام أصحاب المشاريع سواء أكانوا مستثمرين أم مبرمجين أم حتى خريجين، من خلال توظيف تقنيات الجيل الرابع والتكنولوجيا الحديثة، لتطوير مفهوم جديد من المشاريع الوطنية المتطورة، التي تخدم القطاع الحكومي والخاص ضمن استراتيجية الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وأشارت إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي أصبح حافزاً للمشاريع المبدعة للدخول في قطاعات جديدة وناشئة، بالإضافة إلى توفير فرص أكبر للدعم من خلال تمويل المشاريع الناشئة من خلال رجال الأعمال والحكومة والمستثمرين والمجتمع ككل.

وسيسهم برنامج «رائد أعمال الذكاء الاصطناعي المعتمد» في تعزيز الاستفادة في تأهيل أصحاب الأفكار المبتكرة في المجال، وتمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال طرح أفكارهم على منصة دبي نكست.

وقال سامر عبيدات، الرئيس التنفيذي لشركة «ستاليون»: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمقدار 15.7 تريليون دولار في 2030 بسبب الذكاء الاصطناعي حسب تقرير حديث لمؤسسة برايس واتر كوبرز البحثية، وعليه، سيحتاج الأفراد والمؤسسات أن يصبحوا ما يسمى «مواطني الذكاء الاصطناعي» ليتمكنوا من مواصلة العمل بفعالية ضمن أمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية، والإبحار في عالم رقمي من خلال طبيعة عمل مختلفة، وواقع اقتصادي وأسلوب حياة جديدين.

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