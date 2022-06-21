معرض «جواهر الإمارات» ينطلق 30 يونيو بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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يستعد كبار مصممي وصانعي المجوهرات والمشغولات الذهبية في الإمارات للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من معرض «جواهر الإمارات» المعرض الإماراتي الأول من نوعه المتخصص بالمجوهرات الماسية والذهب والفضة والساعات الفاخرة، والذي ينطلق في «مركز إكسبو الشارقة» 30 يونيو الجاري، وتتواصل فعالياته لغاية 3 يوليو المقبل، تحت شعار «بريق الجمال»، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ومن المتوقع أن يتم خلال الحدث الكشف عن تصاميم عصرية من الأطقم الذهبية والماسية، والتشكيلات الخلابة من المجوهرات والساعات انطلاقاً من الابتكارات الثمينة والإبداعات الحصرية، وصولاً إلى القطع العملية اليومية والتي تضفي لمسات رائعة من الجمال، ما يضمن توفير خيارات متنوعة من الحُليّ والأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية التي تحاكي أذواق الزوار وتخطف قلوبهم وأنظارهم بسحرها المميز وبجودتها العالمية وأسعارها التنافسية.

كما يضم المعرض جناحاً للمصممين والمواهب الإماراتية الشابة، والتي ستقدم مجموعة متنوّعة من أرقى خطوط واتجاهات الذهب المستوحاة من التراث الإماراتي ومنتجات الحرف اليدوية المحلية في مجال المجوهرات، إلى جانب أجنحة خاصة للعطور والموضة والأزياء، ستضم أهم الشركات والمتاجر المتخصصة في العطور والبخور والعود ودور الأزياء والإكسسوارات.

وأشار سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن معرض «جواهر الإمارات» يواصل نموه وتطوره، معززاً مكانته كمنصة فريدة ينتظرها المصممون الإماراتيون وكبرى الشركات المحلية بشغف لعرض إبداعاتهم وأحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة أمام شريحة واسعة من الزوار، وتعزيز تواصلهم مع مستهلكين جدد، وهذا يعكس النجاح الذي حققه مركز إكسبو الشارقة في تحقيق مستهدفاته من خلال هذا الحدث خصوصاً فيما يتعلق بسعيه إلى تحفيز تجارة الذهب والفضة والمجوهرات، ودعم الصناعات المحلية لتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لهذه التجارة، ولا سيما أن صناعة الذهب والمجوهرات تعتبر من الصناعات المهمة في الدولة، حيث يصل حجم صادرات وإعادة الصادرات من الذهب والمجوهرات في الإمارات إلى نحو 240 طناً سنوياً يتم تصنيع نحو 17% منها محلياً، فيما تستأثر الدولة بحصة 11% من صادرات الذهب العالمية، كما تمثل تجارة الذهب نحو 20% من الصادرات غير النفطية للدولة.

وأوضح أن اللجنة التنظيمية للمعرض تعمل على استكمال كل تحضيراتها التنظيمية واللوجستية والترويجية اللازمة لضمان تقديم نسخة متميزة للعارضين والزوار على حد سواء، معرباً عن توقعاته بأن يشهد الحدث إقبالاً متزايداً من الزوار لاسيما في ظل ما سيتضمنه من عرض لمجموعة واسعة وفريدة من المجوهرات ذات التصاميم الراقية والمبتكرة، وأحدث خطوط واتجاهات الذهب العصرية والتراثية.

ويفتح المعرض أبوابه أيام الخميس والسبت والأحد من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة العاشرة ليلاً، والجمعة من الساعة الثالثة عصراً حتى الحادية عشرة ليلاً، ويوفر فرصة مهمة لعقد الصفقات، كما يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر والاطلاع على آخر الإبداعات وخطوط الموضة في مجال صياغة المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة واللآلئ وساعات اليد.

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