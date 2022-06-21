توقيع إعلان بين صناديق سيادية خليجية وأفريقية لتعزيز الاستثمار

المصدر: الرباط - رويترز

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وقعت 3 صناديق سيادية خليجية إعلاناً اليوم الاثنين في الرباط مع 9 صناديق أفريقية للترويج للاستثمار في القارة.

ووقع الإعلان جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» وشركة أبوظبي القابضة (إيه.دي.كيو) بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار في الكويت على هامش الاجتماع الأول لمنتدى الاستثمار الأفريقي، وهو منصة تجمع الصناديق السيادية في أنجولا وجيبوتي ومصر وإثيوبيا والجابون وغانا والمغرب ونيجيريا ورواندا.

ولم يكشف منظمو المنتدى عن تفاصيل حول كيف ستدعم الصناديق الخليجية نظيرتها الأفريقية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة محمد حسن السويدي إن المنتدى «سيمكننا من استكشاف فرص جديدة مع شركاء محتملين في أفريقيا لإيه.دي.كيو والشركات التابعة لها».

وقال الرؤساء التنفيذيون للصناديق السيادية الأفريقية المشاركة في الحدث إن المنتدى سيركز على حشد رأس المال والأسهم وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمار في اللوجستيات لتحسين الترابط بين دول القارة.

ومن بين الصناديق السيادية الأفريقية التي وقعت الإعلان صندوق إثمار كابيتال في المغرب وهيئة الاستثمار السيادية في نيجيريا والصندوق السيادي في مصر.

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