وثيقة: ماجد الفطيم تعيد تمويل سندات بقيمة 500 مليون دولار

المصدر: (دبي - رويترز)

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أظهرت وثيقة بنكية أن شركة ماجد الفطيم، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتطور مراكز تسوق في أنحاء الشرق الأوسط، عينت بنوكاً لإعادة تمويل سنداتها الدائمة بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضحت أنه تم تعيين بنوك «سيتي» و«إتش.إس.بي.سي» و«ستاندرد تشارترد» منسقين عالميين مشتركين. وتنضم تلك البنوك إلى «أبوظبي التجاري» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«أبوظبي الأول» كمديري اكتتاب مشتركين. وتجري البنوك لقاءات مع المستثمرين، وقد يتبع تلك اللقاءات إصدار سندات هجينة بالحجم القياسي مقومة بالدولار الأمريكي غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات وربع السنة، وفقاً لظروف السوق.

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