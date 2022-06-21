نتائج استثنائية لمزاد سندات الخزينة الثاني

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع نتائج المزاد الثاني لإصدار سندات الخزينة («T-Bonds») المقوّمة بالدرهم ضمن برنامج إصدار سندات خزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022.

وشهد المزاد الثاني لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.7 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرات. الطلب كان قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ 750 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم، وبإجمالي 1.5 مليار درهم للإصدار في المزاد الثاني.

النجاح ينعكس في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 27 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 25 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام. تمت ممارسة عملية إعادة الإصدار («re-opening») في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

وتعمل سندات الخزينة بالعملة المحلية على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز