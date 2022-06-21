تعاون «اتصالات الإمارات» و«هواوي» لإطلاق خدمة تقسيم الشبكات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «اتصالات الإمارات» التابعة لمجموعة &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) نشر خدمة تقسيم شبكة الهاتف المحمول بالاعتماد على الجيل الخامس واختبارها بالتعاون مع «هواوي». وتعتبر تقنية تقسيم شبكات الجيل الخامس خدمة متكاملة لتنظيم البنية التحتية وتحسين كفاءة الاتصال والتحكم والمرونة. وتعد خدمة التقسيم أكثر تقدماً في شبكات الجيل الخامس الخاصة بالمؤسسات من حيث سرعة نشر الخدمة والعزل المرن للموارد، مما يسهم في تمكين مشغلي الاتصالات والعملاء من الاستفادة من قدرات التحكم والكفاءة التي توفرها التقنية للتكيف مع مختلف احتياجاتهم.

الجيل الخامس

ووفرت «اتصالات الإمارات» أسلوب الحياة الرقمي لعملائها من حيث شبكة إنترنت الجيل الخامس ذات أعلى سرعة تنزيل على المستوى العالمي، بالإضافة إلى خدمة الاتصال ذات الكفاءة العالية وتعزيز نقل البيانات من خلال نقاط الاتصال وزمن الاستجابة المحسّن والاتصال الثابت. ومن خلال تقنية تقسيم شبكات الجيل الخامس، ستتمكن «اتصالات الإمارات» من تلبية متطلبات الاتصال المتزايدة وتوفير أعلى مستويات الخدمات ما يسهم في تعزيز تجربة المستخدم النهائي.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في «اتصالات الإمارات»: «حققنا خطوة مهمة في توفير التجارب المميزة والأفكار المبتكرة للعملاء من خلال تقسيم الشبكات بالاعتماد على تقنية الجيل الخامس بالتعاون مع «هواوي». وسيؤدي تقسيم الشبكات دوراً جوهرياً في توفير تجربة سلسة للمستهلكين والمؤسسات من خلال تمكين خدمات الجيل الخامس المبتكرة والارتقاء بالعديد من القطاعات مثل الألعاب والترفيه والرعاية الصحية».

وتعمل تقنية تقسيم الشبكة على تقطيع الشبكة لضمان توفير النطاق الترددي العريض المخصص لتطبيق محدد أو عملية محددة، مع توفير زمن الاستجابة المنخفض والحساسية أو السرعة لأنظمة الشركة الأكثر أهمية، ما يسهم بحماية الشبكة من الأعطال.

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