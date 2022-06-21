تراجع أسواق الأسهم المحلية والسيولة 1.6 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تراجعت أسواق الأسهم المحلية، أمس، في بداية تداولات الأسبوع، بضغط نزول القطاعات القيادية، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.6 %، مع هبوط أسهم قطاعات العقار والاستثمار والبنوك والنقل. كما نزل مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1%، ليغلق عند 9293 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة 1.6 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم بأبوظبي، و320 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 311 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 119 مليون سهم بدبي، و192 مليون سهم بأبوظبي، عبر تنفيذ 14475 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي 1.6 %، ليغلق عند 3210 نقاط، بضغط نزول أسهم قطاع العقار 2.7 %، مع تراجع «ديار» 5.9% و«إعمار العقارية» 2.6 % و«الاتحاد العقارية» 4.3 % و«إعمار للتطوير» 2.3 %.

كما تراجع قطاع الاستثمار 2 %، بهبوط «سوق دبي المالي» 3.8 %، و«شعاع كابيتال» 1 %، و«دبي للاستثمار» 1.4 %. ونزل قطاع البنوك 0.8 %، مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.5 %، و«دبي الإسلامي» 0.35 %. وهبط النقل 1.2 %، مع نزول «العربية للطيران» 1.4 %، و«أرامكس» 1%.

وتراجعت أسهم الاتصالات 1.5%، والتأمين 0.9 %، والمرافق العامة 2 %، بينما صعدت أسهم قطاعي السلع 7%، والخدمات 0.04 %. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 101 مليون، فيما كان سهم «الإسمنت الوطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 %.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤش أبوظبي 1%. وفي العقار، هبط «الدار» 2.3 %، و«رأس الخيمة العقارية» 3.3 %. وفي القطاع المالي والبنوك، صعد «العالمية القابضة» 0.07 %، فيما تراجعت أسهم «أبوظبي التجاري» 1.3 %، و«أبوظبي الأول» 0.9 %، و«أبوظبي الإسلامي» 1.6 %. وتراجع سهم «بروج» 2.6%.

وفي الطاقة، هبط «أدنوك للتوزيع» 1.9 %، و«دانة غاز» 0.9 %، و«أدنوك للحفر» 2 %. وفي الاتصالات، نزل «اتصالات» 1.5 %. وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط بـ 313 مليونا، وكان سهم «بنك رأس الخيمة الوطني»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.9 %.

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