«بيت.كوم» و«يوجوف»: %51 من موظفي الإمارات يفضلون شركاتهم الحالية حتى لو تلقوا رواتب أفضل

المصدر: دبي - البيان

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كشف استبيان جديد أجراه مؤخراً موقع بيت.كوم للوظائف، بالتعاون مع «يوجوف»، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، أن ثلثي (66%) موظفي الإمارات يشعرون بالولاء تجاه شركاتهم الحالية، كما يعمل 44% من المشاركين في شركتهم الحالية منذ أربع سنوات أو أكثر. وأكد 51% نيتهم البقاء في شركاتهم الحالية لفترة طويلة حتى ولو تلقوا رواتب أفضل من شركات أخرى.

وقال 86% من الموظفين في الإمارات بأنهم منخرطون للغاية في مهامهم اليومية، ويُعتبر الموظفون المخلصون الذين يشاركون بفعالية في العمل ويشعرون بالرضا الركيزة الأساسية في أي شركة، وفي هذا الإطار، يشعر 77% من الموظفين بالفخر عند التحدث عن منتجات شركتهم وخدماتها، كما أن 71% يوصون بشركتهم كمكان عمل جيد للآخرين.

ويُعتبر الموظفون المخلصون والمنخرطون في مهامهم أكثر إنتاجية وإبداعاً، وقد يساهمون في خفض نفقات الشركات التي يعملون فيها. ووفقاً للاستبيان، تعد جودة العمل الأفضل (75%)، والإنتاجية المتزايدة (65%)، وتحقيق المزيد من الإنجازات (60%) من أهم المزايا المتوقعة لتعزيز ولاء الموظفين.

عوامل

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»: يسلط استبياننا الضوء على أهم العوامل المعززة لولاء الموظفين تجاه الشركات التي يعملون فيها حالياً، حيث تساهم مجموعة من العوامل التي تشمل التقدير المستمر والرواتب والمزايا الجيدة في تعزيز شعور الموظفين بالاحترام والتقدير. كما يساهم الموظفون المخلصون في تمكين شركاتهم من تحقيق المزيد من الإنجازات، فهم يسعون دوماً لتحسين أدائهم وإنتاجيتهم من أجل تحقيق نتائج أفضل.

كما أظهر الاستبيان اهتمام الموظفين بضرورة تطوير ثقافة عمل إيجابية في شركاتهم. ويعتبر انعدام الثقة بإدارة الشركة (55%) السبب الرئيسي لعدم شعور الموظفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالولاء تجاه شركاتهم الحالية، يلي ذلك انعدام الأمن الوظيفي (39%). وعندما سُئل المشاركون في الإمارات عما يمكن لأصحاب العمل فعله لزيادة ولاء موظفيهم، صرحوا بأن فرص النمو الوظيفي (54%) والمكافآت/‏‏ التقدير (48%) والمزايا الإضافية (43%) تعتبر من العوامل الأكثر تأثيراً من هذه الناحية.

تعزيز ولاء الموظفين

ركز الاستبيان على أهمية تأسيس استراتيجية خاصة لتعزيز مشاركة الموظفين، فذلك يمنح أصحاب العمل ميزة تنافسية من ناحية تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم على المدى الطويل. ويعتبر الراتب الأساسي (48%) وملاءمة الموظف للوظيفة (34%) والمزايا الإضافية التي تقدمها الشركة (31%) أهم ثلاثة عوامل تؤثر على مستويات ولاء الموظفين في الإمارات.

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