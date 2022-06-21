«اقتصادية الشارقة» تجتاز المراجعة الدورية للـ«آيزو»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نجحت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة من اجتياز إجراءات زيارة المتابعة الدورية لشهادة نظام إدارة الجودة آيزو 9001:2015 بعد اجتياز مرحلة التدقيق على جميع إجراءات العمل المتبعة لديها، والتأكد من استيفاء جميع شروط ومتطلبات نظام الجودة الشاملة في مختلف إداراتها.

كما تم توسيع نطاق تطبيق هذه المواصفة ليشمل مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التابعة للدائرة حيث اجتازت الدائرة المراجعة الدورية لنظام إدارة الجودة. وأظهر التقرير الصادر عن الشركة المقيمة، ونتائج التدقيق التزام الدائرة الكامل والمؤسسة بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة، الأمر الذي يعكس التزامها بمعايير الجودة العالمية وحرصها على التحسين المستمر في مستويات وآليات تقديم خدماتها لكافة المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية. وتشكل معايير الحصول على شهادات الآيزو عنصراً هاماً في مسيرة التطوير المؤسسي وصولاً إلى التميز.

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