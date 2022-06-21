«حديد الإمارات أركان» تستعرض مساهمتها في تعزيز القطاع الصناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك مجموعة حديد الإمارات أركان، في منتدى «اصنع في الإمارات»، حيث ستسلط الضوء على مساهماتها المهمة في تعزيز القطاع الصناعي بالدولة من خلال استعراض منتجات جديدة خلال المنتدى، بما في ذلك حديد التسليح ES600 الذي طرحته الشركة مؤخراً.

وتسلط حديد الإمارات أركان خلال مشاركتها في هذا الحدث الأول من نوعه، الذي سيجمع أكثر من 1300 مستثمر محلي ودولي بالإضافة إلى رواد القطاع الصناعي في الدولة، الضوء على آخر تطورات صناعة الحديد والصلب ومواد البناء ومجموعة منتجاتها المتنوعة والجديدة ذات الجودة العالية بما فيها حديد التسليح ES600 الذي طرحته المجموعة مؤخراً في السوق المحلية. ومن المتوقع أن يغير هذا المنتج الذي تنفرد بإنتاجه مجموعة حديد الإمارات أركان قواعد اللعبة في قطاع البناء والتشييد والاستدامة في الدولة.

فتح آفاق جديدة

وقال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «يسعدنا المشاركة في هذا المنتدى المهم الذي يهدف إلى الارتقاء بالصناعة الوطنية، وفتح آفاق تنموية جديدة أمامها، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي، وتعزيز حضور الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية.

يركز المنتدى على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها الإحلالية، وسيتيح لنا عرض منتجاتنا المبتكرة، بما فيها منتج حديد التسليح ES600 الجديد الذي يتميز بخفة وزنه واستدامته، ويضع معايير جديدة في قطاع البناء».

واختتم قائلاً: «تسهم حديد الإمارات أركان بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي في الدولة، حيث بلغت مساهمة المجموعة في الناتج الصناعي لإمارة أبوظبي أكثر من 12% خلال العام 2021.

وعملت المجموعة على توسيع أسواق صادراتها إلى 56 دولة في عام 2021 مقارنة بـ 38 دولة في عام 2019 وذلك في إطار دعمها للهوية الصناعية الموحدة «اصنع في الإمارات»، الرامية إلى تشجيع التصنيع ودعم المنتج الوطني.

كما تعتبر المجموعة من أوائل الشركات التي انضمت إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في العام الماضي بهدف إعادة توجيه مشتريات الجهات الحكومية والخاصة في الدولة إلى القطاع الصناعي الوطني لتوسيع دوره وزيادة فرص نموه».

خطط مستقبلية

تستعرض المجموعة خططها المستقبلية بما في ذلك المشروع المحتمل للفائف المدرفلة على الساخن المؤتمت بالكامل والأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة عند استكماله إلى أكثر من 5 ملايين طن في العام. وسيسهم هذا المشروع في حال الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة وذلك بعد التقييم الشامل في توفير فرص استثمارية هائلة بالصناعات التحويلية القائمة على المنتجات المسطحة.

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