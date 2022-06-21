فتح باب التسجيل للمشاركة في «عروض صيف الشارقة» بموسمها الجديد

المصدر: الشارقة- البيان

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كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن انطلاق «عروض صيف الشارقة»، إحدى مبادراتها السنوية التي تنظمها تحت مظلة «عروض الشارقة»، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وحتى الرابع من سبتمبر القادم، معلنة عن فتح باب التسجيل لمراكز التسوق والمحال التجارية على مستوى إمارة الشارقة، للمشاركة في أهم مواسم التسوق والترفيه التي تشهدها الإمارة على مدار العام.

وأكد عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، أن الهدف الرئيس من تنظيم غرفة الشارقة لـ «عروض صيف الشارقة»، هو توفير منصة مثالية لمراكز التسوق والمحال التجارية على مستوى إمارة الشارقة، لتحويل أفكارهم التسويقية إلى نجاحات مستدامة، بالإضافة إلى استعراض أفكارهم التجارية، لتنمية أعمالهم وزيادة عائداتهم الاستثمارية، من خلال تقديم عروض ترويجية، وتجارب وفعاليات ترفيهية، تمنح المقيمين وزوار الشارقة أجمل الأوقات خلال موسم الصيف.

ولفت إبراهيم الجروان المنسق العام للعروض، إلى أن الغرفة ستكون حريصة هذا العام، على أن تكون «عروض صيف الشارقة»، موسم استثنائي، يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الذين يختارون الاستمتاع بإجازتهم داخل الدولة، بدلاً من السفر إلى الخارج، لا سيما أن الفعاليات التي تتضمنها الدورة الجديدة، ستكون ثرية، نظراً لما تتمتع به مراكز التسوق على مستوى الإمارة، كوجهات فريدة، تمكن مرتاديها من خوض تجارب متميزة، تجمع بين التسوق لشراء أرقى الماركات التجارية، وكذلك الأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف أفراد العائلة، إلى جانب تناول المأكولات العالمية، والعديد من المزايا الأخرى.

خدمات فنية

وأشار جمال بوزنجال مساعد المنسق العام للعروض، إلى أن الغرفة تعمل على تقديم خدمات فنية مساعدة للمشاركين في العروض، مثل الإعلان والدعاية للمحال التجارية المشاركة، بالإضافة إلى الملصقات الترويجية وقسائم السحوبات للجوائز المقدمة من قبل الرعاة واللجنة المنظمة للعروض، كإحدى الوسائل المشجعة للجمهور، للإقبال على التسوق، ما يسهم في زيادة المبيعات، وتنشيط الحركة التجارية في إمارة الشارقة، بما يحقق الأهداف التي ترنو لها «عروض صيف الشارقة».

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