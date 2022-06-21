منصة إنفستوبيا تطلق حوارات اقتصادية من الإمارات إلى العالم

المصدر: (دبي - وام)

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أعلنت منصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار التي أطلقتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021، تدشين حواراتها العالمية حول 12 قطاعاً اقتصادياً حيوياً من قطاعات الاقتصاد الجديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن مساعي المنصة للوصول لأكبر شريحة من المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار والمبتكرين حول العالم، وتزويدهم بمعلومات مفصلة حول إنفستوبيا والانخراط معهم بنقاشات وحوارات.

وقال محمد ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لإنفستوبيا، إن رؤية إنفستوبيا تتمحور حول المستقبل والاقتصادات الجديدة، ومن هذا المنطلق جاء إطلاق حوارات إنفستوبيا العالمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل مناقشات يشترك فيها جهات حكومية وصناديق استثمار ومستثمرون من أسواق إقليمية ودولية حول الفرص الاستثمارية والتجارية في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتم عقد جلستين بالهند والمغرب وسنواصل الجلسات في عدد من الأسواق الواعدة المرحلة المقبلة.

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