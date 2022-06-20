«ذا بانكر» تختار «أبوظبي الإسلامي» الأفضل لعام 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصد مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة «أفضل مصرف إسلامي» لعام 2022 من مجلة «ذا بانكر» المرموقة التابعة لجريدة «فاينانشل تايمز، تقديراً لأدائه المتميز ومكانته الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية. وتأتي هذه الجائزة تأكيداً على نجاح جهود المصرف المبتكرة في إعادة صياغة مستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية. وتمنح الجائزة تقديراً لمؤسسات القطاع المصرفي التي نجحت في مواكبة التطورات والمتطلبات المتغيرة لعملاء الصيرفة الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

وتكرّم هذه الجائزة العالمية سنوياً، المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة، التي نجحت على مدار العام في طرح حلول وخدمات مبتكرة وحققت معدلات نمو متميزة. ويأتي هذا التكريم في الوقت الذي يواصل فيه مصرف أبوظبي الإسلامي تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي، حيث تأتي الجائزة تقديراً لإمكانيات المصرف في ابتكار منتجات وخدمات وحلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وبما يناسب تطلعات عملائه، وذلك من واقع استيعاب المصرف وفهمه العميق لاحتياجاتهم المالية والمصرفية. وبحسب إحصائيات مصرف أبوظبي الإسلامي فقد أنجز أكثر من 70% من عملائه نحو 99% من معاملاتهم المصرفية من خلال قنواته الرقمية. وانطلاقاً من مكانته الرائدة في الصيرفة الإسلامية، أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي أيضاً العديد من المبادرات المميزة التي تتيح الفرصة للاستفادة من العديد من التقنيات الناشئة مثل بلوك تشين والذكاء الاصطناعي.

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «يشرفنا اختيار مجلة «ذا بانكر» لمصرف أبوظبي الإسلامي ومنحه هذا التكريم مرة أخرى كأفضل مصرف إسلامي في العام. إن مثل هذه التكريمات، هي التي تحفزنا لتحقيق المزيد من التميز والإصرار على مواصلة التزامنا تجاه متعاملينا. وتعد هذه الجائزة مؤشراً واضحاً على نجاح نهجنا الذي يتمحور حول خدمة المتعاملين والتحول الرقمي ومهنية واحترافية فرق العمل. وضمن مساعينا الرامية إلى ترسيخ مكانتنا كأكثر المصارف الإسلامية ابتكاراً في العالم، نفخر اليوم بهذه الجائزة التي تدل على أننا نتبع النهج الصحيح نحو تحقيق هذا الهدف».

ويعمل مصرف أبوظبي الإسلامي على تبني الأفكار والمنتجات المبتكرة لتقديم القيمة لجميع أصحاب المصلحة. وقد حصل المصرف على العديد من الجوائز لأدائه المتميز في قطاع الصيرفة الإسلامية، كان آخرها حصوله على جائزة «أفضل مصرف إسلامي رقمي» وجائزة «أفضل مصرف إسلامي مبتكر» من مجلة «جلوبال فاينانس». وتعد مجلة «ذا بانكر» هي المصدر الأول في العالم للبيانات والتحليلات للقطاعين المصرفي والمالي، ويتم الإطلاع عليها في أكثر من 180 دولة حول العالم، حيث تمتلك قاعدة بيانات تضم أكثر من 5000 مؤسسة مصرفية، وتقوم المجلة بتقييم مدى قوة والاستقرار المالي لهذه المؤسسات، من خلال قياس نسب رأس المال والربحية والأداء بالمقارنة مع مجموعة النظراء في القطاع المالي والمصرفي.

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