«هيك فيجن» تستعرض استراتيجياتها وابتكاراتها خلال فعالية بدبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت هيك فيجن، تنظيم فعاليتها السنوية Ecosystem Alliance لعام 2022 في دبي، في الفترة من 22 إلى 23 يونيو، حيث تجمع قادة القطاعات، وأبرز الشركاء التقنيين، وشركاء تكامل النظم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقام الفعالية تحت شعار «إعادة التواصل والمشاركة في الابتكار»، وتهدف إلى عرض الفرص التقنية الجديدة، وتشجيع التعاون في تطوير التقنيات.

وأقيمت أولى فعاليات هيك فيجن Ecosystem Alliance، في 2019، وحققت نجاحاً ملموساً، حيث شارك أكثر من 300 من المسؤولين التنفيذيين وصانعي القرار، في وقت شهد العديد من التطورات المتسارعة في مجال العلوم والتقنيات الناشئة، ما جعل من تلك الفعالية ضرورة ملحّة في ذلك الحين.

وقال بينسون زو رئيس الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نعمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منذ 12 عاماً، رسّخنا خلالها الشراكات مع المستخدمين والموزعين وشركاء تكامل النظم، وستكون الفعالية فرصة رائعة لنا، للقاء عدد كبير من شركاء التقنية، ولتجديد التواصل مع الشركاء والعملاء، واستكشاف الفرص التقنية الجديدة معاً. كما أن الفعالية تشكل منصة تتيح لنا مشاركة ابتكاراتنا من الحلول الذكية لمختلف القطاعات، واستعراض خططنا المستقبلية، في ضوء تطورات السوق في مختلف القطاعات. كما سيكون بوسع الشركاء، الاطلاع لأول مرة على استراتيجياتنا، ومحاور تركيزنا لعام 2022. وتتضمن الفعالية كذلك مناطق تفاعلية، تغمر الضيوف بتجارب الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الأخرى، ليلمسوا قوة وأثر تلك التقنيات بأنفسهم، وبشكل عملي.

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