وحدة تابعة لــ «أديا» تؤسس صندوقاً بقيمة نصف مليار دولار في الهند

المصدر: دبي- سيد صالح

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أغلقت «كوتاك إنفستمنت أدفايزورز ليمتد»، وهي وحدة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، صفقة بقيمة 590 مليون دولار، لتأسيس صندوق بغرض الاستثمار في الأصول التابعة للمكاتب.

وبحسب بيان صحافي مُرسَل عبر البريد الإلكتروني، ونشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فسيكون مقر الصندوق الجديد في «المدينة التقنية للتمويل الدولي» بولاية «جوجارات» الهندية.

ومن الجدير بالذكر، أن «كوتاك انفستمنت أدفايزورز ليمتد»، قد أدارت أو قدّمت خدمات استشارية بقيمة تتجاوز 2.8 مليار دولار، ضمن أنشطتها العقارية.

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