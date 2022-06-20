مايكروسوفت تعزز جهود تسريع وتيرة التحول الرقمي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت مايكروسوفت بالذكرى السنوية الثالثة لإطلاق مراكز بياناتها في دولة الإمارات، حيث ساهمت من خلال مواقعها في كل من أبوظبي ودبي، في تسريع وتيرة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات بما يضمن تعزيز التنمية الاقتصادية داخل الدولة.

وسلطت دراسة أجرتها شركة «آي دي سي» الضوء على تأثير سحابة مايكروسوفت في دولة الإمارات وعوائدها الإيجابية على صعيد خلق المزيد من فرص العمل، حيث من المتوقع أن تخلق حوالي 69,000 وظيفة في الإمارات بحلول عام 2024، بما في ذلك 16,000 وظيفة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات. وتوقعت «آي دي سي» أن تحقق منظومة مايكروسوفت السحابية في الإمارات، بما في ذلك الشركاء والعملاء الذين يستخدمون السحابة، إيرادات جديدة تبلغ حوالي 27 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

إضافة إلى ذلك، قامت مايكروسوفت من خلال مجتمعها السحابي الذي يطلق عليه «Microsoft Cloud Society» بتدريب أكثر من 300.000 متخصص في تكنولوجيا المعلومات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، علاوة على ذلك، شاركت مايكروسوفت تماشياً مع مسؤوليتها تجاه تداعيات الجائحة الأخيرة في تمكين ورفع المهارات الرقمية لأكثر من ربع مليون شخص (+250,000) في الإمارات. وجاءت هذه الخطوة كجزء من مبادرة مايكروسوفت العالمية الخاصة برفع مستوى المهارات حول جميع أنحاء العالم.

وقال فرانك ماير، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مجموعة الاتحاد للطيران: «طوال السنوات الثلاث من العمليات، كانت المؤسسات في أبوظبي ودبي في قلب برامج التحول الرقمي. وعلى نفس هذا النسق، قامت مجموعة الاتحاد للطيران بتحويل عملياتها المالية باستخدام تقنيات مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي».

ومن جانبه قال محمد أبصر، نائب رئيس أنظمة المشاريع في «دي بي ورلد»: نؤمن بالقدرات الكبيرة التي يمكن أن تتيحها سحابة مايكروسوفت لتمكين أي مؤسسة من تحقيق أهدافها وتعزيز عملياتها وخططها للتحول الرقمي، إذ سمحت لنا إمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي القائمة على سحابة مايكروسوفت، بتوحيد استراتيجية إدارة المبيعات والعلاقات مع العملاء بطريقة فعالة وناجحة.

وقال مدير عام مايكروسوفت الإمارات سيد حشيش: منذ إطلاقنا لمراكز البيانات السحابية في دولة الإمارات عام 2019، ساهمت مراكز بيانات مايكروسوفت من خلال منصاتها السحابية الثلاث المتمثلة بكل من أزور، ومايكروسوفت 365، وداينمكس 365، في تسريع التحول الرقمي عن طريق إتاحة ميزات عديدة بما فيها موقع البيانات المحلي، وضمان أعلى مستويات المرونة والأمان، وسهولة الامتثال بأسلوب يتلاءم مع جميع المؤسسات عبر مختلف القطاعات. ونحن فخورون للغاية بالدور الذي لعبته مراكز بيانات مايكروسوفت في تعزيز الرحلة التنموية للدولة على كافة الصعد الاقتصادية والمجتمعية والبيئية والتعليمية وغيرها.

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